DAS INVESTMENT: Herr Skibeli, Sie sind seit über 30 Jahren im Asset Management tätig. Was hat sich in dieser Zeit am stärksten verändert?

DAS INVESTMENT: Herr Skibeli, Sie sind seit über 30 Jahren im Asset Management tätig. Was hat sich in dieser Zeit am stärksten verändert?

Frances Gerhold: Das ist ein wichtiger Punkt. Viele der heutigen Marktteilnehmer haben einen extrem kurzen Zeithorizont. Wenn etwas nicht sofort ihrer Erwartung entspricht, werfen sie die Aktien auf den Markt. Für uns als langfristige Investoren entstehen dadurch immer wieder spannende Gelegenheiten.

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?

Skibeli: Nehmen Sie ASML. Ende 2021 wurde die Aktie doppelt so hoch bewertet wie im dritten Quartal 2022. Wie kann ein Weltklasse-Unternehmen innerhalb von sechs Monaten die Hälfte seines Wertes verlieren? Es gab plötzlich viele Geschichten über strukturelle Probleme, aber fundamental hatte sich nichts verändert. Das war eine massive Chance für uns. Diese Art von Volatilität ist ein relativ neues Phänomen und für uns als aktive Manager fantastisch. Es kann kurzfristig schmerzhaft sein, aber langfristig schafft es Opportunitäten.

Helge Skibeli ist Portfoliomanager bei J.P. Morgan Asset Management, der zur International Equity Group gehört und das Global Core Portfolio Management Team leitet. Er verfügt über 37 Jahre Erfahrung in der Branche und arbeitet seit 1990 bei J.P. Morgan, wo er verschiedene leitende Positionen innehatte. © DAS INVESTMENT

Wie nutzen Sie solche Chancen konkret?

Gerhold: Ein wichtiger Aspekt ist unsere Datenbasis. Unsere Analysten speichern seit über 35 Jahren täglich ihre Prognosen. Das sind rund 25 bis 30 Millionen Datenpunkte – eine Goldmine an proprietären Informationen, die sonst niemand hat. Mit künstlicher Intelligenz können wir diese Daten heute viel besser ausnutzen als früher.

Skibeli: Genau. Wir arbeiten unter anderem mit sogenannten Valuation Spreads – also der Differenz zwischen den aus unserer Sicht unter- und überbewerteten Aktien. Früher konnten wir das nur sektor- oder branchenweise analysieren. Heute können wir dank moderner Technologie viel feinere Analysen fahren: Wachstumswerte gegen defensive Titel, zyklische gegen nichtzyklische Aktien - die Möglichkeiten sind praktisch endlos.

Wie gehen Sie damit um, wenn eine Position 50 Prozent verliert? Zweifeln Sie dann nicht an Ihrer Analyse, an Ihren Daten?

Skibeli: Natürlich hinterfragen wir uns ständig. Bei solchen Kurseinbrüchen müssen wir genau prüfen, ob unsere langfristigen Thesen noch intakt sind. Manchmal liegen wir dabei auch falsch. Aber wenn wir bei unseren Entscheidungen etwa 60 Prozent richtig und 40 Prozent falsch liegen, verdienen wir sehr gutes Geld. Und tatsächlich sind unsere Chancen heute besser als früher, gerade wegen der extremen Kurzfristorientierung vieler Marktteilnehmer.

ETFs im Fokus Bleiben Sie mit unserem ETF-Newsletter auf dem Laufenden. Jede Woche erhalten Sie analysen und Strategien rund um Indexfonds – direkt ins Postfach. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Frau Gerhold, Sie setzen bei J.P. Morgan Asset Management stark auf künstliche Intelligenz. Was bedeutet das konkret?

Gerhold: Wir nutzen KI in unserem Portfoliomanagement vor allem in zwei Bereichen: Erstens, um effizienter zu werden. Mit modernen Tools können wir zum Beispiel sehr schnell analysieren, was wir vor 10 oder 20 Jahren über ein bestimmtes Unternehmen gedacht haben. Das spart Zeit für tiefergehende Recherchen.

Zweitens hilft uns KI, unsere eigenen Vorurteile zu hinterfragen. Wir sind alle langjährige Stockpicker, aber wenn sich alle einig sind, entsteht schnell eine Echokammer. Deshalb haben wir Tools entwickelt, die uns zeigen, wo wir möglicherweise etwas übersehen oder wo unsere Prognosen in der Vergangenheit daneben lagen.

Sehen Sie auch konkrete Beispiele, wo KI traditionelle Geschäftsmodelle verändert?

Skibeli: Absolut. Nehmen Sie Relx, ein britisches Unternehmen, das seit Jahrzehnten juristische Dokumente in den USA sammelt. Früher war das ein solides, aber wenig wachstumsstarkes Geschäft. Jetzt legen sie KI-Tools über ihre Datenbank. Statt dass junge Anwälte wochenlang Dokumente durchforsten müssen, können Kanzleien diese Arbeit per KI erledigen lassen. Das spart enorme Kosten.

Ein anderes Beispiel ist United Healthcare. Als größter Gesundheitsdienstleister in den USA verfügen sie auch über riesige Datenmengen. Mit KI können sie diese nun nutzen, um die Effizienz des gesamten Systems zu verbessern. Das macht diese Unternehmen nicht unbedingt profitabler, aber es vereinfacht Prozesse, sodass alles effizienter und günstiger wird.

Was bedeutet das für Ihre Investmentstrategie?

Gerhold: Entscheidend ist die Qualität der Daten. Es gab in den USA bereits Fälle, wo Anwälte KI-generierte Schriftsätze eingereicht haben, die sich als fehlerhaft erwiesen. Ein Richter hat daraufhin klargestellt, dass solche KI-generierten Dokumente in seinem Gerichtssaal nicht mehr zugelassen werden. Das zeigt: Nicht die KI selbst ist entscheidend, sondern die Qualität der Daten, mit denen sie trainiert wurde.

Frances Gerhold ist Managing Director und Investment Specialist bei J.P. Morgan Asset Management, wo sie das Team der Investmentspezialisten für die International Equity Group leitet und eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Investmentstrategien spielt. Sie ist als Chartered Financial Analyst (CFA) zertifiziert. © DAS INVESTMENT

Was suchen Sie heute bei jungen Talenten?

Gerhold: Python und andere Coding-Skills sind heute fast schon Standard. Viele Bewerber bringen diese Fähigkeiten bereits mit. Aber viel wichtiger sind intellektuelle Neugier und die Fähigkeit, große Datenmengen kritisch zu analysieren. Wir suchen Menschen, die den Kopf aus der Excel-Tabelle heben und verstehen, was die Zahlen wirklich bedeuten.

Skibeli: Man braucht beides – die Wissenschaft und einen kreativen Geist. Unsere Tools werden immer besser, aber die Erfahrung und die Fähigkeit, Märkte wirklich zu verstehen, sind unersetzlich. Das lebenslange Training, das wir bei J.P. Morgan AM durchlaufen, ist von unschätzbarem Wert.

Herr Skibeli, würden Sie heute nochmal als Analyst anfangen?

Skibeli: Als ich in den frühen 90ern anfing, standen wir vor dem Faxgerät, um als Erste die Quartalszahlen zu sehen. Diese Art von Ineffizienz gibt es heute nicht mehr. In den 2000er Jahren wurden die Märkte dann immer effizienter - aber in den letzten 5 bis 10 Jahren hat sich der Trend wieder umgekehrt. Für langfristigen Investoren wie uns ist das ein enormer Vorteil. Ich würde sogar sagen, die Möglichkeiten für aktive Manager sind heute mindestens so gut wie damals – sie sehen nur anders aus.