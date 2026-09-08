J.P. Morgan
J.P. Morgan AM bereitet Nachfolge für Helge Skibeli vor
Portfoliomanagement Helge Skibeli plant seinen Rückzug – wer seine Aufgaben bei J.P. Morgan AM übernimmt
J.P. Morgan Asset Management bereitet den Abschied eines langjährigen Aktienfondsmanagers vor: Helge Skibeli, Leiter des Global Core Portfolio Management Teams, will im Februar 2028 in den Ruhestand gehen. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung des J.P. Morgan Global Growth & Income hervor, zu dessen drei Portfoliomanagern Skibeli gehört.
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