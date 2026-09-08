Die Übergabe der Teamleitung soll bereits zuvor erfolgen. Nach einem Bericht von Fonds Professionell übernimmt Sam Witherow diese Aufgabe im März 2027. Die Fondsgesellschaft habe die Pläne auf Nachfrage bestätigt.

Zu den von Skibeli mitverantworteten Fonds zählen der J.P. Morgan Investment Funds – Global Select Equity Fund (ISIN: LU0157178582), der J.P. Morgan Funds – Global Focus Fund (ISIN: LU0168341575) und der J.P. Morgan Investment Funds – Global Dividend Fund (ISIN: LU0329202252). Witherow soll bei allen drei Strategien als Co-Manager beteiligt sein.

Für den britischen Investmenttrust J.P. Morgan Global Growth & Income ist der Ablauf gesondert dokumentiert: Skibeli bleibt dort bis zu seinem Ruhestand im Portfoliomanagement. Anschließend übernehmen die bisherigen Co-Manager Witherow und James Cook seine Aufgaben. Das Board bekräftigt in der Mitteilung sein Vertrauen in die weitere Umsetzung der bestehenden Anlagestrategie.

Skibeli kam 1990 zu J.P. Morgan und leitete im Laufe seiner Karriere unter anderem das Aktienresearch für die Industrieländer. In einem Interview mit DAS INVESTMENT vom Februar 2025 erläuterte er seinen langfristigen Investmentansatz. Kurzfristige Überreaktionen auf Unternehmensnachrichten eröffnen aus seiner Sicht Chancen für aktive Fondsmanager. „Der enorme Fokus auf kurzfristige Entwicklungen schafft neue Ineffizienzen und damit Chancen für langfristig orientierte Investoren“, sagte Skibeli damals.

Witherow arbeitet nach Unternehmensangaben seit 2008 bei J.P. Morgan. Er begann als Trainee und war später als globaler Sektorspezialist für Energieunternehmen zuständig. Beim Global Dividend Fund gehört er gemeinsam mit Skibeli und Michael Rossi zum Portfoliomanagement-Team.

Worauf Witherow bei Dividendenaktien achtet, beschrieb er bereits in einem Interview mit DAS INVESTMENT vom Mai 2023: „Wir konzentrieren uns nur auf Unternehmen, die ein hohes Ausschüttungsniveau bei langfristigem Ertragswachstum aufrechterhalten können.“ Entscheidend sei damit auch die Fähigkeit, Ausschüttungen dauerhaft aus wachsenden Erträgen zu tragen. Eine hohe Dividendenrendite allein genüge seinem Ansatz nicht.