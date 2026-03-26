Laut eines Medienberichts könnte der Investor Nordic Capital seine Helmsauer-Anteile verkaufen. Auch eine Namensänderung werde geprüft. Das Dementi nährt noch die Spekulation.

Neue Gerüchte über einen Ausstieg von Nordic Capital lassen die Helmsauer Gruppe an ihrem Stammsitz in Nürnberg nicht zu Ruhe kommen.

Nächste Runde in der Causa der beiden konkurrierenden Maklerhäuser Helmsauer. Wie das Fachportal „Versicherungsmonitor“ aktuell berichtet, überlegt der schwedische Investor und Mehrheitsgesellschafter Nordic Capital aus der Helmsauer Gruppe auszusteigen.

Gerüchte über Ausstieg und Namensänderung

Es soll schon kurz nach Ostern einen Deal geben, wenn es nach Nordic ginge, zitiert das stets gut unterrichtete Medium einen „Marktteilnehmer mit Kenntnis der Vorgänge“. Gleichzeitig prüfe die Helmsauer Gruppe sich umzubenennen. Hier beruft sich der „Versicherungsmonitor“ auf eigene Informationen.

Der Unternehmensname soll demnach näher an den 2017 übernommenen Makler Dr. Schmidt & Erdsiek anlehnen. Das Unternehmen mit Sitz in Minden ist als Teil der Unternehmensgruppe schon heute eine zentrale Säule des Maklergeschäfts. Auffällig: Schon eine erste Pressanfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen im Januar an die Helmsauer Gruppe wurde von einer Mitarbeiterin der Dr. Schmidt & Erdsiek beantwortet.



Spekulationen schon zu Jahresbeginn

Neu sind die Gerüchte indes nicht. Schon im Januar berichteten wir mit Verweis auf einen weiteren Medienbericht, das Nordic Capital plane, das Unternehmen umzubenennen und aus dem Büroturm in Nürnberg auszuziehen. Fragen dazu und zu der Co-Existenz mit dem seit Jahresbeginn am Markt vertretenen Konkurrenten, der ursprünglich Helmsauer Verbund hieß, beantworteten Unternehmen und Investor bisher nicht oder ausweichend.

Das neue Unternehmen wurde nach dem überraschenden Abgang von Geschäftsführer und Aushängeschild Bernd Helmsauer bei den Maklerunternehmen der Helmsauer Gruppe von seinen Söhnen Bastian und Steffen Ende vergangenen Jahres gegründet. Mit diesem befindet sich die Helmsauer Gruppe aktuell in einem Rechtsstreit.

Dementi mit Einschränkungen

DAS INVESTMENT Versicherungen hat eine Anfrage zu den Behauptungen in der aktuellen Berichterstattung an den schwedischen Investor gestellt. Eine Antwort erhielten wir auf Englisch. Nordic Capital möchte demnach klarstellen, dass die vom „Versicherungsmonitor“ veröffentlichten Gerüchte über einen möglichen Ausstieg unzutreffend sind. „Nordic Capital bleibt Mehrheitsaktionär der Helmsauer Gruppe und unterstützt die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens“, heißt es von einer Sprecherin. Aktuell gebe es keine Ausstiegspläne („There are no current exit plans“).

Weiter heißt es: „Wir möchten Sie außerdem darüber informieren, dass die Helmsauer Gruppe zum jetzigen Zeitpunkt nicht umbenannt wird.“ („Please also be informed that the Helmsauer Group will not be renamed at this time“). Ähnlich äußerte sich die Helmsauer Gruppe gegenüber dem Fachmagazin „Asscompact“: „Eine Umbenennung der Gruppe findet zur jetzigen Zeit nicht statt.“ Ein kurzfristiger Exit um Ostern sei nicht geplant.

Doch werfen diese Dementis Fragen auf, da erfahrungsgemäß im Kontext juristischer Auseinandersetzungen extrem vorsichtig und genau formuliert wird. Offensichtlich haben die jetzt getätigten Aussagen nur eine zeitpunktbezogene Gültigkeit. Eine grundsätzliche Namensänderung wurde nicht ausgeschlossen. Auch lässt die Antwort keinen Schluss darüber zu, ob es Pläne auf Seiten von Nordic Capital für einen Verkauf gibt.

Welche Rolle spielt der Rechtsstreit mit Helmsauer Brüder?

Warum sich die Helmsauer Gruppe und ihr Investor so äußern, bleibt unklar. Doch ist da ja noch der offene Rechtsstreit mit dem Unternehmen Helmsauer Brüder. Die Helmsauer Gruppe hatte am 9. Februar beim Landgericht Nürnberg-Fürth eine einstweilige Verfügung erwirkt im Zuge dessen sich der Helmsauer Verbund bereits in Helmsauer Brüder Verbund umbenannt hat. Mittlerweile wird der Name Helmsauer Brüder verwendet.

Gegen die einstweilige Verfügung haben die Helmsauer Brüder Berufung eingelegt. Bisher ließ sich nicht aufklären, worum genau gestritten wird. Nach offizieller Lesart der Helmsauer Gruppe geht es dabei um die „Verwendung bestimmter Bezeichnungen und Werbeaussagen, die geeignet sind, Verwechslungen mit der Helmsauer Gruppe hervorzurufen“.

Ob die jetzt erfolgte Änderung des Markennamens durch den Rivalen der Helmsauer Gruppe als Kläger reicht, ist nicht bekannt. Laut Bastian Helmsauer geht es in dem Verfahren konkret um eine von der Helmsauer Gruppe unterstellte zu große Ähnlichkeit der eigenen Tochtergesellschaft Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler AG mit der neuen Helmsauer Versicherungsmakler GmbH von ihm und seinem Bruder Steffen.

Doch jenseits der Frage der exakten Firmierung dürfte das eigentliche Problem für die Helmsauer Gruppe darin bestehen, dass es überhaupt einen Konkurrenten namens Helmsauer am Maklermarht gibt, zumal dieser bereits viele Mitarbeiter und Kunden abgeworben oder Niederlassungen an den gleichen Standorten eröffnet hat.

Helmsauer Gruppe beantwortet weiterhin keine Fragen

DAS INVESTMENT Versicherungen fragte daher die Helmsauer Gruppe bereits an, ob man mit dem ursprünglichen Antrag bezweckte, dass der neue Konkurrent den Namen Helmsauer gar nicht mehr verwenden darf. Eine Antwort erhielten wir nicht.

Auf die aktuell gestellte Frage, ob der Ausgang des Rechtsstreits entscheidend für die abschließende Klärung der Frage einer eigenen Namensänderung ist, antwortete eine Sprecherin: „Zu denen von Ihnen angesprochenen Themen haben wir bereits Stellung bezogen. Darüber hinaus bitten wir um Verständnis, dass wir uns nicht zu Spekulationen äußern.“

Helmsauer Brüder wollen sich plötzlich nicht mehr äußern

Auffällig ist der Strategiewechsel in der Kommunikation der Helmsauer-Söhne. Sie gingen parallel zum veröffentlichten Rechtsstreit offensiv an die Öffentlichkeit und attackierten in diesem Zusammenhang auch den Interims-CEO der Helmsauer Gruppe, Sven Tischendorf, wegen angeblich abfälliger Äußerungen gegenüber Kunden und Mitarbeiten zu ihrem Nachteil. Dabei soll es um das junge Alter von Bastian und Steffen Helmsauer von 28 und 25 Jahren und ihre geschäftliche Unerfahrenheit gegangen sein.

Auch die erste Namensänderung teilten die Brüder bei Linkedin noch offensiv mit. Die Brüder schrieben: „Der Name bringt noch deutlicher auf den Punkt, wofür wir stehen: Helmsauer Brüder ist kein Marketingbegriff, sondern beschreibt exakt unsere Realität. Wir sind zwei Brüder, führen das Unternehmen gemeinsam, tragen gemeinsam Verantwortung – und denken unternehmerisch in Generationen.“

Doch auf Nachfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen räumte Steffen Helmsauer einen Zusammenhang zur vorläufigen juristischen Niederlage nicht ein. Die konkrete Frage, ob die Namensänderung im Zuge der Anhörung vor dem Landgericht zustande gekommen sei, beantwortete er mit: „Wir wollen uns stärker von der Helmsauer Gruppe abheben und mit dem Zusatz Brüder ist das in einer sympathischen Art gelungen.“

Der Linkedin-Post zur ersten Namensänderung ist mittlerweile gelöscht, die zweite Änderung wurde gar nicht erst kommuniziert. Wann sie genau erfolgte, ist unbekannt. Eine Nachfrage unserer Redaktion hierzu beantwortete Steffen Helmsauer nicht.

Steffen Helmsauer äußert sich öffentlich

Dafür postete er in seinem persönlichen Account auf Linkedin seine Meinung zu den aktuellen verbreiteten angeblichen Entwicklungen bei seinem Ex-Arbeitgeber. Demnach hätte Ex-Interimschef Tischendorf in Sachen Verkauf „laut mehreren, unabhängigen Erzählungen“ gegenüber Mitarbeitern das Gegenteil behauptet.

Und weiter: „Darüber hinaus soll der Name Helmsauer verschwinden. Es soll schon einen neuen Namen und ein neues Logo geben – gleichzeitig verklagt Marco Gerhardt (Nachfolger von Tischendorf als Vorstandsvorsitzender, d. Red.) uns weiterhin, weil Bastian und ich nun mal Helmsauer heißen? Es ist einfach traurig, was Nordic Capital (noch) unter unserem Familiennamen fabriziert.“