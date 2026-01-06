Nach Bernd Helmsauer haben auch seine Söhne das Maklerhaus verlassen. Ihr neues Unternehmen Helmsauer Verbund will Mitarbeiter und Kunden von der Helmsauer Gruppe gewinnen.

Es war eine Nachricht, die die Branche überraschte und Kunden und Mitarbeiter wahrscheinlich sogar schockierte: Mitte Dezember wurde bekannt, dass Bernd Helmsauer, Geschäftsführer und Gesicht des Nürnberger Maklerunternehmens Helmsauer Gruppe, alle Mandate im Unternehmen niederlegt.

Abgang von Bernd Helmsauer aus seinem Unternehmen

Laut eines Berichts des Branchendienstes „Versicherungsmonitor“ gab es Auseinandersetzungen mit dem schwedischen Private-Equity-Investor Nordic Capital, der die Mehrheit an Helmsauer hält. Zu den genauen Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt.

Bei einem Interview hatte Bernd Helmsauer 2024 betont, dass sein Unternehmen inhabergeführt bleiben sollte und ein Exit, wie bei Private Equity-Beteiligungen üblich, nicht geplant sei. Der Investor sollte demnach fünf bis sieben Jahre an Bord bleiben und dann wieder rausgehen. Helmsauer sagte damals gegenüber dem Fachportal „Procontra“: „Wir haben ein Versprechen: Ich verkaufe nie weitere Anteile und wir bleiben auf Dauer ein eigentümergeführtes Unternehmen, welches langfristig an meine beiden Söhne als dritte Generation übergeben wird.“

Investor installierte schnell neue Geschäftsführung

Dazu wird es nicht mehr kommen. Die spektakuläre Nachricht des Helmsauer-Abgangs hielt Nordic Capital wenig überraschend klein. Eine Unternehmenssprecherin sagte laut eines Berichts von „Procontra“ lediglich: „Bernd Helmsauer hat sich entschieden, seine operative Rolle im Unternehmen niederzulegen. Wir respektieren diese Entscheidung und danken ihm für seinen Beitrag zum Aufbau des Unternehmens. Die Helmsauer Group entwickelt sich planmäßig und wächst weiterhin profitabel.“

Die Sprecherin teilte weiter mit, dass man einer dauerhaften Nachfolgeregelung arbeite und dass Sven Tischendorf am 16. Dezember die Position des Interims-CEO übernommen habe. Tischendorf ist laut Linkedin-Profil seit dem Jahr 2000 Partner der Wirtschaftskanzlei Act Legal Germany in Frankfurt. Unterstützt wird er in seiner neuen Rolle laut Nordic Capital von Tilman Kay als Vorsitzendem des Beirats.

Die Helmsauer Gruppe gehört zu den Top 20 im deutschen Maklermarkt, machte 2024 über 50 Millionen Euro Umsatz und fiel in der jüngeren Vergangenheit durch zahlreiche Übernahmen kleinerer Maklerhäuser auf. Schätzungen gehen für 2025 von einem Umsatz zwischen 75 und 85 Millionen Euro aus.

Helmsauer-Söhne gründen neu

Es kamen die Weihnachstage und aus Nürnberg hörte man nichts mehr zu dem Thema. Doch dann platzte zu Jahresbeginn die Bombe. Durch einen „Procontra“-Bericht wurde bekannt, dass die Brüder Bastian (28) und Steffen Helmsauer (25), Söhne und designierte Nachfolger von Bernd Helmsauer, beide bisher in leitenden Funktionen für die Helmsauer Gruppe tätig, ein eigenes Maklerunternehmen gegründet haben. Bei ihrem bisherigen Arbeitgeber schieden sie zum 31. Dezember aus.

Pikant daran sind mehrere Dinge: Die neue Helmsauer Versicherungsmakler GmbH wurde bereits am 9. Dezember 2025, also vor dem Abgang des Vaters, ins Handelsregister mit einem Stammkapital von 25.000 Euro eingetragen. Das Unternehmen, mit Sitz im Nürnberger Süden, tritt mit dem Markennamen Helmsauer Verbund auf. Eine entsprechende Website ist bereits online. Auch ist das Unternehmen bereits Mitglied im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) geworden.

Bewusste Nähe oder Verwechselungsgefahr zur Helmsauer Gruppe?

Die Brüder setzen offenbar auf den starken Namen ihrer Familie im Markt. Eine Verwechselungsgefahr mit der Helmsauer Gruppe wird dabei anscheinend in Kauf genommen. Gibt man den Unternehmensnamen Helmsauer Versicherungsmakler GmbH in einer bekannten Suchmaschine ein, so findet sich kein Hinweis auf das neue Unternehmen. Vielmehr kommt als erstes Sucherergebnis die Firmenwebsite der Helmsauer Gruppe.

Zudem steht auf der Website des Helmsauer Verbund: „Unsere Wurzeln liegen in Nürnberg und im fränkischen Unternehmertum. Was einst am Küchentisch unserer Großeltern 1963 begann, ist heute ein moderner Dienstleister mit 28 Standorten und zahlreichen Kooperationspartnern.“ Eine Aussage, die sich nur auf die Helmsauer Gruppe beziehen kann.

Für die Nähe zum alten Unternehmen sprechen auch die Zielgruppen. Die Co-Geschäftsführer wollen sich auf das Gesundheitswesen, Handwerk sowie Gewerbe und Mittelstand spezialisieren. Neben dem Gewerbekunden-Fokus sei man aber auch offen für das Privatkundengeschäft aus dem Umfeld der priorisierten Kundengruppen.

Hohe Ziele mit den alten Kunden

Ziel der Helmsauer-Brüder dürfte sein, ganz bewusst auf die bestehenden Kunden der Helmsauer Gruppe zu setzen, damit diese ihre Bestände übertragen. Anders ist es kaum zu erklären, dass die Gründer im „Procontra“-Bericht von einem angepeilten Beitragsvolumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich 2026 im Komposit-Geschäft und einer genauso hohen Bewertungssumme im Leben-Geschäft sprechen.

„Als echte Neugründung beginnen wir tatsächlich auf der ‚grünen Wiese‘, wobei sich die ersten Interessenten schon heute Nacht bei uns gemeldet haben“, hieß es von den neune Geschäftsführern in dem Medienbericht zu Jahresbeginn.

Zahlreiche Mitarbeiter sollen bereits gewechselt sein

Im Fokus von Bastian und Steffen Helmsauer stehen offensichtlich nicht nur die Kunden, sondern Beschäftigten des Unternehmens Arbeitsverträge bei den Brüdern abgeschlossen. Laut eigener Aussage liegen den beiden schon über 50 unterschriebene Arbeitsverträge vor und „täglich werden es mehr“, wie es in dem Bericht heißt. Man sei zudem weiterhin auf der Suche nach „leistungsbereiten und loyalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“.

Viele offene Fragen

Mittelfristiges Ziel für das Jahr 2026 seien 100 Mitarbeiter. Bei der Helmsauer Gruppe dürften es 550 sein. Wie viele Mitarbeiter das Unternehmen tatsächlich schon verlassen oder ihre Arbeitsverträge bereits gekündigt haben, wollte DAS INVESTMENT Versicherungen von der Helmsauer Gruppe wissen. Auch, ob die Abgänge die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und die Wachstumsziele gefährden? Interessant dürfte auch sein, wie das Unternehmen beziehungsweise der Investor das Vorgehen der Brüder aus wettbewerbsrechtlicher Sicht bewertet. Eine Antwort auf die Fragen erhielt unsere Redaktion bisher nicht.

Derweil stellen sich auch viele Fragen an die Familie Helmsauer. Bekannt ist bisher nur, dass Bernd Helmsauer keine Anteile am neuen Unternehmen seiner Söhne übernommen hat. An der Helmsauer Gruppe hält er, soweit bekannt, eine Sperrminorität von 25,1 Prozent, Nordic Capital die restlichen 74,9 Prozent.

DAS INVESTMENT Versicherungen hat Bernd Helmsauer nach den Gründen für seinen Abgang, seinen beruflichen Plänen und den Umgang mit seinen Unternehmensanteilen bei der Helmsauer Gruppe befragt. Eine Antwort hat er für Donnerstag dieser Woche zugesichert.

Bastian Helmsauer haben wir nach den Gründen für den Ausstieg seines Bruders und ihm aus der Helmsauer Gruppe gefragt und ob die Perspektive zur Übernahme der Geschäftsführung dort nicht mehr bestanden hat. Die Tatsache, dass ihr neues Unternehmen schon am 9. Dezember eingetragen wurde, wirft auch die Frage auf, seit wann der offensichtliche Streit mit dem Investor schon bestand.

Interessant sein dürfte auch zu erfahren, wie aktiv die Brüder Kunden und Mitarbeiter der Helmsauer Gruppe im Sinne eines Wechsels ansprechen und inwieweit man sich als direkter, zumal am gleichen Standort tätiger, Konkurrent im Maklermarkt versteht. Auch von Bastian Helmsauer wurde eine kurzfristige Beantwortung angekündigt.

Finanzinvestor könnte am Ende als Verlierer dastehen

Über alldem steht noch eine viel grundsätzlichere Frage, die die Branche in nächster Zeit beschäftigen dürfte. Welche Risiken bieten Investoren-Einstiege, und wie belastbar sind mit ihnen getroffene Vereinbarungen?

Gleichzeitig könnte der aktuelle Fall auch ein Beispiel dafür sein, dass Finanzinvestoren mit ihrer Macht an Grenzen stoßen, weil es zu starke Loyalitäten in inhabergeführten Traditionsunternehmen gibt. Sollten tatsächlich Mandate und Mitarbeiter in relevanter Größenordnung zum Helmsauer Verbund abwandern, wäre der Verlierer am Ende vor allem Nordic Capital.