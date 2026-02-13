Im Streit Helmsauer Gruppe gegen Helmsauer Verbund kommen immer mehr schmutzige Details ans Licht. Derweil gibt es juristische Entscheidungen, mit Konsequenzen für beide Seiten.

In der Causa des Versicherungsmaklers Helmsauer kehrt keine Ruhe ein. Diese Woche wurde bekannt, dass am 5. Februar zwischen den Unternehmen des neu gegründeten Helmsauer Verbund und den Unternehmen der Helmsauer Gruppe ein Vergleich am Landgericht Nürnberg-Fürth geschlossen wurde. Eine Abschrift des Protokolls der mündlichen Verhandlung liegt DAS INVESTMENT Versicherungen exklusiv vor.

CEO-Verkündung einen Tag nach Gerichtsverhandlung

Einen Tag danach hatte die Helmsauer Gruppe mit Marco Gerhardt einen neuen Vorstandsvorsitzenden präsentiert und vollmundige Ankündigungen zu den Geschäftsaussichten gemacht, sich aber über den Vergleich, die Vorgänge rund um die ausgeschiedene Familie Helmsauer und die Co-Existenz mit dem neu gegründeten Helmsauer Verbund in Schweigen gehüllt. Dafür gingen die Geschäftsführer des Helmsauer Verbund mit den Ergebnissen des Vergleichs öffentlichkeitswirksam in die Offensive.

Bastian und Steffen Helmsauer waren zum Jahresende beim Nürnberger Traditionsmakler ausgeschieden, nachdem ihr Vater Bernd Helmsauer sich nach einem mittlerweile bestätigten Streit mit dem Investor Nordic Capital schon Mitte Dezember von der operativen Führung des Maklergeschäfts zurückgezogen hatte, aber Minderheitsgesellschafter blieb. Bis dahin galten seine Söhne als seine designierten Nachfolger. Stattdessen übernahm für nicht mal zwei Monate der Frankfurter Rechtsanwalt Sven Tischendorf als Interims-Vorstandsvorsitzender. Die Helmsauer-Söhne gründeten wiederum mehrere Gesellschaften unter dem Dach des Helmsauer Verbund.

Helmsauer-Brüder stellen Vergleich als Erfolg dar

Bei Linkedin feierten Bastian und Steffen Helmsauer den juristischen Vergleich als klaren Erfolg in der Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Arbeitgeber. Laut des Protokolls hatten sie einen Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt. Die Brüder und die vier Unternehmen ihres Helmsauer Verbund werden in dem Dokument folglich als Antragsteller bezeichnet, sieben Unternehmen der Helmsauer Gruppe und Tischendorf selbst als Antragsgegner. Pikant: Eine Anwältin aus Tischendorfs Kanzlei Act Legal fungierte für die Unternehmen der Helmsauer Gruppe als Prozessbevollmächtigte.

In dem Vergleich wird unter anderem festgehalten, dass Bastian und Steffen Helmsauer nach dem 31. Dezember 2025 keinem Wettbewerbsverbot aus einem Arbeitsvertrag und nach § 60 Handelsgesetzbuch unterliegen. Tischendorf wiederum teilt laut Vergleich mit, dass er „persönlich zum jetzigen Zeitpunkt keine positive Kenntnis davon hat, dass Bernd Helmsauer gegen ein mögliches Wettbewerbsverbot verstößt“.

Keine Beschränlung bei der Mitarbeiter-Abwerbung

Doch viel wichtiger für die naheliegende Zukunft und das operative Geschäft des Helmsauer Verbund dürfte sein, dass sich laut Vergleich beide Seiten einig sind, dass für die Mitarbeiter aller beteiligten Firmen kein Verbot besteht, neue Arbeitsverträge zu schließen. Zudem dürfen sich beide Seiten bemühen, eigene Mitarbeiter zu behalten oder Mitarbeiter der jeweils anderen Seite abzuwerben, soweit dies mit lauteren Mitteln erfolgt, wie es in dem Protokoll heißt.

Offenbar stand ein entsprechender Vorwurf im Raum, dass diese Spielregeln zuvor nicht eingehalten wurden. Dafür spricht, dass der Vergleich eine Klarstellung der Helmsauer Gruppe enthält. Demnach habe Tischendorf in zwei Mitarbeiterversammlungen im Dezember 2025 keine entsprechenden Äußerungen getätigt, die den Abschluss von Arbeitsverträgen mit Dritten, insbesondere den Unternehmen des Helmsauer Verbund, untersagen.

Doch jenseits dieser formalen Klarstellung bedeutet die Vereinbarung vor allem, dass es keine Hürden für Mitarbeiter gibt, von der Helmsauer Gruppe zum Helmsauer Verbund zu wechseln. Und genau das ist nach Darstellung der Helmsauer-Brüder in den vergangenen Wochen bereits in großer Zahl passiert. So hätten bereits über 90 Mitarbeiter Arbeitsverträge beim Helmsauer Verbund unterschrieben und man gehe bis Jahresende von einer Größenordnung von 120 Beschäftigten aus.

Ein Großteil von ihnen kommt nach Darstellung von Bastian und Steffen Helmsauer von der Helmsauer Gruppe. Wie groß die Abgänge wirklich sind und wie sie das Geschäft bei der Helmsauer Gruppe beeinträchtigen, wollte das Unternehmen bisher trotz mehrerer Anfragen von DAS INVESTMENT Versicherungen nicht beantworten.

Ein weiterer Punkt des Vergleichs zeigt, wie heftig die Auseinandersetzungen beider Seiten im Hintergrund bisher gewesen sein müssen. So verpflichten sich beide Parteien „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gleichwohl rechtsverbindlich, keine negativen Aussagen über die persönlichen Kompetenzen zur Führung eines Versicherungsmaklers zu tätigen“.

Hat Interims-CEO die Helmsauer-Brüder als „Burschen“ bezeichnet?

Genau das werfen die Helmsauer-Brüder aber insbesondere Tischendorf vor. Bei Linkedin schreiben sie, dass der Interims-CEO „in der Vergangenheit eine ganze Reihe von unserer Meinung nach unzutreffenden Äußerungen über uns als Brüder Helmsauer und unsere Unternehmen getätigt“ habe. Worum es dabei geht, sagte Bastian Helmsauer diese Woche in einem Interview mit dem Fachmagazin „Asscompact“: Man sehe sich sowohl persönlichen Verunglimpfungen als auch Angriffen gegen das eigene Unternehmen ausgesetzt.

So habe Tischendorf die beiden Brüder, die 25 und 28 Jahre alt sind, als „Burschen“ bezeichnet. Insgesamt sei der Begriff rund 15 Mal gefallen. Auch werde in Anschreiben an Versicherer auf das Alter der Geschäftsführer des Helmsauer Verbund angespielt. Zudem gebe es von Tischendorf Schreiben an Ärzte, die zu den Kunden des Maklers zählen, in denen laut Bastian Helmsauer der Eindruck erweckt werden könnte, dass etwas im Zusammenhang mit der Unternehmensgründung beziehungsweise mit dem Verhalten von Bernd Helmsauer im juristischen Sinne nicht korrekt sei. Was er konkret meint, sagte Helmsauer in dem Interview allerdings nicht.

Vorwurf der persönlichen Diskreditierung wegen des Alters

Er spricht im Interview von einer Form der „Diskreditierung“. Sein Bruder und er verfügten über sechs beziehungsweise sieben Jahre Berufserfahrung. Zudem setze sich die vorhandene und zukünftige Belegschaft aus Kollegen zusammen, die viele Jahrzehnte in der Versicherungswirtschaft tätig seien.

Auf Nachfrage unserer Redaktion zu den Vorwürfen schreibt Tischendorf: „Ich bin doch sehr irritiert, woher solche falschen Informationen stammen. Selbstverständlich habe ich die Herren Bastian und Steffen Helmsauer niemals als „Burschen“ bezeichnet (...) Eine solche Wortwahl ist mir fremd. Bastian und Steffen Helmsauer haben auch zu keinem Zeitpunkt jemals selbst eine solche Wortwahl behauptet.“ Wichtig zu wissen: Tischendorfs Antwort an DAS INVESTMENT Versicherungen erfolgte einen Tag nach der Interview-Veröffentlichung mit der entsprechenden „Burschen“-Aussage.

Tischendorf weist Vorwürfe auf Nachfrage nicht mehr zurück

Die Fragen, ob Tischendorf das junge Alter der beiden Helmsauer-Brüder in verschiedenen Kontexten thematisiert und in Schreiben an Ärzte die Rechtmäßigkeit der Unternehmensgründung des Helmsauer Verbund infrage gestellt habe, beantwortete er nicht. Auch wollte er die Nachfrage nicht beantworten, ob die Aussage „Burschen“ womöglich nur mündlich und nicht wie zunächst angenommen auch schriftlich erfolgt sei. Tischendorf: „Als Rechtsanwalt kann ich zu Interna keine (weitergehende) Auskunft geben.“ Steffen Helmsauer sagt dazu gegenüber unserer Redaktion: „Das hat er mündlich zu Kolleginnen und Kollegen gesagt.“

Die Helmsauer Gruppe beantwortete die Frage, welche negativen Aussagen es über die Maklertätigkeit der Gegenseite gegeben habe, ebenfalls nicht. Zum geschlossenen Vergleich schreibt das Unternehmen in einer aktuellen Stellungnahme, dass „andere Verfahren auf Anregung des Gerichts einvernehmlich erledigt“ worden seien, „ohne gerichtliche Feststellungen zur Sache. Ziel war es, die Verfahren verfahrensökonomisch zu beenden. Beide Seiten haben sich dabei verpflichtet, sich bei öffentlichen Äußerungen im Zusammenhang mit dem Verfahren zurückzuhalten.“

Steffen Helmsauer liefert mutmaßliche Belege

Doch Zurückhaltung scheint Steffen Helmsauer, der die Unternehmen des Helmsauer Verbund bereits im November 2025 gegründet hatte, nicht im Sinn zu haben. Er liefert mutmaßliche Belege für die Tischendorf-Äußerungen. Ohne sie dürfte es auch kaum einen Anlass gegeben haben, sich in einem Vergleich überhaupt dazu zu verpflichten, nicht negativ über Eignung und Kompetenzen der Gegenseite zu sprechen.

Bei den Belegen handelt sich dabei nicht um Original-Mails, sondern Textauszüge, die unserer Redaktion vorliegen, deren Authentizität aber nicht überprüfbar ist. Sind sie echt, dürften sie unter anderem die Vorwürfe der Helmsauer-Brüder bezüglich einer Diskretisierung ihres Alters stützen.

Nachrichten zeigen, wie sehr der Helmsauer Verbund ein Thema war

So heißt es in einem mutmaßlichen Schreiben an Versicherer: „Im Zuge dessen haben die Söhne von Herrn Helmdauer (sen.), Bastian und Steffen (beide noch unter 30 Jahre alt), unter der neuen Firmierung Helmsauer Verbund, die deutliche Ähnlichkeiten zu unserer aktuellen Firmierung Helmsauer Gruppe aufweist, ein Wettbewerbsunternehmen gegründet.“

In einer anderen Nachricht, die uns als Textfragment vorliegt, soll es heißen: „Es ist (...) bekannt, dass der Helmsauer Verbund mit zwei Mittzwanzigern als Gesellschafter beziehungsweise in der Führung antritt und der eigentliche Unternehmer, Herr Bernd Helmsauer, einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot unterliegt. Dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot untersagt ihm unter anderen, direkt oder indirekt eine Kopie unseres Unternehmens aufzubauen und zu finanzieren. Rechtliche Schritte sind dementsprechend bereits eingeleitet. Für wie wahrscheinlich würden Sie es als Kunde beziehungsweise als Versicherer oder als Verband halten, dass ein solches Konstrukt wirklich rechtlich und kaufmännisch stabil aufgestellt ist?“

In einer internen Mitarbeiterinformation der Helmsauer Gruppe soll es wiederum heißen: „Gehen Sie in sich und fragen Sie sich ernsthaft, ob eine solche solide und zukunftsorientierte Basis beim Helmsauer Verbund vorfinden werden. Natürlich wird es dem Helmsauer Verbund gelingen, einige unserer Kunden zu sich zu ziehen. Aber bitte hinterfragen Sie die Situation kritisch, wie wahrscheinlich es ist, dass die so gewonnene Kundenbasis dazu ausreicht, 80 - 100 Kolleginnen und Kollegen von ihnen dauerhaft zu beschäftigen.“

Helmsauer Gruppe erwirkt selbst einstweilige Verfügung

Ob nach den jetzt veröffentlichten Interna die Situation wirklich befriedet ist, scheint fraglich. Klar ist mittlerweile, dass noch ein ganz anderes Thema auf der juristischen Agenda stand, zu dem sich die Helmsauer-Brüder aber auffällig zurückhaltend äußern. So steht im gerichtlichen Vergleich folgende Formulierung: „Aber es stellt sich schnell heraus, dass ein wesentlicher Streitpunkt ist, unter welcher Firma die Antragsteller im Rechtsverkehr auftreten dürfen. Diese Streitigkeit kann heute nicht gelöst werden.“

Offenbar war der Firmenname des neuen Konkurrenten der Helmsauer Gruppe ein Dorn im Auge. Die Frage, ob die Helmsauer Gruppe wettbewerbsrechtlich gegen den Verbund vorgehen will, stand allerdings lange unbeantwortet im Raum. Jetzt ist klar, dass ein solcher Schritt unternommen wurde.

In seiner heutigen Stellungnahme (13. Februar) schreibt die Helmsauer Gruppe: „Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat am 9. Februar 2026 auf Antrag der Helmsauer Gruppe einstweilige Anordnungen gegen die Helmsauer Versicherungsmakler GmbH getroffen. Das Gericht untersagte dem Helmsauer Verbund unter anderem die Verwendung bestimmter Bezeichnungen und Werbeaussagen, die geeignet sind, Verwechslungen mit der Helmsauer Gruppe hervorzurufen.“ Unklar bleibt, welche Bezeichnungen und Werbeaussagen gerichtlich verboten wurden.

Mussten die Helmsauer-Brüder wegen juristischer Niederlage ihren Namen ändern?

Doch dass die Maßnahme Wirkung erzielt hat, dürfte nicht zu bestreiten sein. Denn gestern teilte der Helmsauer Verbund seine Umfirmierung in Helmsauer Brüder Verbund mit. Bei Linkedin heißt es dazu in blumigen Worten von dem Unternehmen: „Für unsere Mandantinnen und Mandanten, unsere Partner und unser Team ändert sich operativ nichts – außer vielleicht eines: Der Name bringt noch deutlicher auf den Punkt, wofür wir stehen: Helmsauer Brüder ist kein Marketingbegriff, sondern beschreibt exakt unsere Realität. Wir sind zwei Brüder, führen das Unternehmen gemeinsam, tragen gemeinsam Verantwortung – und denken unternehmerisch in Generationen.“

DAS INVESTMENT Versicherungen hatte Steffen Helmsauer bereits vor der Stellungnahme der Helmsauer Gruppe gefragt, ob die Umfirmeriung durch juristischen Druck entstanden sei und Teil der Verhandlung vor dem Landgericht war. Helmsauer negierte diesen Zusammenhang jedoch indirekt, indem er antwortete: „Wir wollen uns stärker von der Helmsauer Gruppe abheben und mit dem Zusatz Brüder ist das in einer symphatischen Art gelungen.“

Die Helmsauer Gruppe wiederum schreibt: Die Umfirmierung in „Helmsauer Brüder Verbund“ nehmen wir zur Kenntnis.

Derweil teilt Bastian Helmsauer kurz der ersten Veröffentlichung dieses Beitrags mit: „Gegen die aus unserer Sicht falsche einstweilige Verfügung haben wir heute natürlich Widerspruch eingelegt.“ Welche Bezeichnungen und Werbeaussagen vom Gericht untersagt wurden, wollten die Brüder allerdings nicht mitteilen.