Die Helmsauer Gruppe spielt die Gründung eines Maklerkonkurrenten gleichen Namens herunter, dabei wandern Mitarbeiter in großer Zahl ab. Eine Co-Existenz dürfte es kaum geben.

Der Helmsauer-Turm in Nürnberg ist Stammsitz der Helmsauer Gruppe, Doch angeblich plant der Investor den Auszug,

„Helmsauer gibt es jetzt zweimal “ – so titelte DAS INVESTMENT Versicherungen am Dienstag dieser Woche. Hintergrund war die Neugründung des Helmsauer Verbunds beziehungsweise der dahinterstehenden Helmsauer Versicherungsmakler GmbH.

Was sich schon abzeichnete, ist jetzt quasi Gewissheit: Die Neugründung durch Bastian und Steffen Helmsauer, Söhne des langjährigen Firmenchefs Bernd Helmsauer, der Mitte Dezember überraschend aus dem Maklerunternehmen ausschied, kann als Kampfansage an die bestehende Helmsauer Gruppe verstanden werden, die Fragen nach der Co-Existenz beider Unternehmen aufwirft.

Helmsauer-Brüder sehen sich als das Original

Nach Veröffentlichung unseres Beitrags repostete der Co-Geschäftsführer des neuen Helmsauer Verbunds, Bastian Helmsauer, den Link und ein Bild unseres Artikels plakativ auf seinem Linkedin-Profil und schrieb dazu: „Tatsächlich gibt es die Familie Helmsauer nur einmal. Nämlich uns. Wir sind original. Seit Generationen.“ Auf der Firmenwebsite finden sich ähnliche Töne, die ganz auf die langjährige Tradition eines Familienunternehmens abzielen.

Im Gespräch mit DAS INVESTMENT Versicherungen legt der 28-Jährige nach: „Die Helmsauer Gruppe war und mein Bruder und ich sind mit dem Helmsauer Verbund ein echtes Familienunternehmen. Der Begriff Familie ist bei uns nicht nur ein Marketingslogan.“

Mit dem alten Arbeitgeber stehe man „natürlich im Wettbewerb“, weil man in den gleichen Zielgruppen tätig sei. Dabei ist der ältere der beiden Brüder erst nachträglich in die Geschäftsführung des Helmsauer Verbunds eingestiegen, nachdem sein Bruder Steffen im November vier Gesellschaften gegründet hatte: eine Holding, einen Versicherungsmakler, einen Assekuradeur und eine Gesellschaft für die Verwaltung von Gehaltsextras.

Helmsauer Verbund wird wohl die gleichen Standorte besetzen

Bastian Helmsauer postete auch eine Deutschlandkarte mit sieben vermeintlichen Firmenstandorten, einer davon ist der Geschäftssitz des Helmsauer Verbunds in Nürnberg. Auf Nachfrage will er zu den einzelnen Standorten noch nichts sagen, nur dass schon Mietverträge unterschrieben seien. Schaut man sich die Karte und die darauf gesetzten Pins für die Standorte an, dürfte es sich bei einem um Minden handeln. Dort sitzt eine Niederlassung der Dr. Schmidt & Erdsiek GmbH & Co. KG, dem größten Makler innerhalb der Helmsauer Gruppe.

Damit zeichnet sich ab, dass der Helmsauer Verbund an mehreren Standorten in direkte Konkurrenz zur Helmsauer Gruppe treten will. Bisher arbeiten für die Brüder gerade einmal sechs Mitarbeiter. Doch diese Zahl dürfte schnell und rasant wachsen, sobald die Kündigungsfristen bei der Helmsauer Gruppe abgelaufen sind. Stand heute verfügt der Helmsauer Verbund laut der Neugründer über rund 80 unterschriebene Arbeitsverträge und weitere 40 Anfragen.

Bastian Helmsauer: „Überwiegend handelt es sich dabei um unsere ehemaligen Kollegen. Natürlich kommen aber auch externe Bewerber durch Initiativbewerbungen zum Zug, weil viele unser Vorhaben reizt. Des Weiteren wechseln die meisten Mitarbeiter aus Eigeninitiative zu uns, weil sie eben in einem Familienunternehmen arbeiten wollen und dessen Nachhaltigkeit sowie die dauerhaft stabile Eigentümerstruktur schätzen. Wer will schon alle drei Jahre verkauft werden?“ Es hätten Mitarbeiter nach Bekanntwerden der Neugründung direkt gekündigt, „ohne überhaupt mit uns schon gesprochen zu haben“.

Genauso wichtig für das neue Unternehmen dürften die Kundenakquise sein. Auch hier zeichnet sich ab, dass Mandate in erheblicher Zahl von der Helmsauer Gruppe zum Helmsauer Verbund wechseln dürften. Das junge Unternehmen hatte bereits ein Beitragsvolumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich im ersten Jahr als Ziel ausgegeben.

Nun sagt Bastian Helmsauer zu etwaigen Bestandsübertragungen: „Unmittelbar nach Verkündung unserer Selbstständigkeit standen die Telefone schon an dem Abend nicht mehr still, weil viele Kunden uns und unserer Mannschaft folgen wollen und werden.“

Erstmals Details zum Bruch mit dem Investor

Warum es überhaupt zum Bruch mit dem Investor Nordic Capital aus Schweden kam, auch dazu äußert sich Bastian Helmsauer exklusiv gegenüber unserer Redaktion. „Wir halten eine Wachstumsstrategie, die primär auf überwiegend kreditfinanzierten Zukäufen mit sehr hohen Zinssätzen und keinerlei Tilgung basiert, für problematisch. Zukäufe allein schaffen keinen dauerhaften Mehrwert.“

Man habe mit einem Private-Equity-Investor an Board keine Perspektive mehr gesehen. Allerdings dürfte nach dem Ausstieg des Vaters die Möglichkeit zur Übernahme der Geschäftsführung für Bastian und Steffen Helmsauer auch nicht mehr bestanden haben.

Warum ist Bernd Helmsauer gegangen?

In aktuellen Medienberichten äußert sich Bernd Helmsauer zu den Gründen für das Zerwürfnis mit dem 2023 eingestiegenen Investor ähnlich wie seine Söhne. Zu seinem Ausstieg sagt er, dass es grundsätzliche Differenzen mit Nordic über die zukünftige strategische Aufstellung des Unternehmens gegeben habe, die nicht hätten ausgeräumt werden können. „Und wenn die Ziele im Gesellschafterkreis nicht übereinstimmen, muss man sich meiner Meinung nach einfach ehrlich machen und Konsequenzen ziehen.“

Dabei dürften die Diskussionen mit dem Investor nach Recherchen unserer Redaktion schon ein Jahr lang angehalten haben, bis es zum endgültigen Bruch im Dezember kam. Trotz des operativen Rückzugs bleibt Bernd Helmsauer Gesellschafter. Er hält weiterhin rund ein Viertel der Anteile an der Holding der Helmsauer Gruppe. Ein Kaufangebot von Nordic Capital habe es bisher nicht gegeben. Er wolle das weitere Vorgehen abwarten, wie er auf Anfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen mitteilt.

Zum Vorgehen seiner Söhne sagt Bernd Helmsauer: „Meine Kinder haben konsequent gehandelt, weil sie eben keine Perspektive mehr in der alten Gruppe gesehen haben. Ich habe als Geschäftsführer und Vorstand der alten Helmsauer Gruppe versucht, sie zu halten. Ich kann aber nachvollziehen, dass diese sich, nachdem es die Differenzen mit Nordic gab, selbstständig gemacht haben.“ Nach seinen Angaben verlässt auch seine Ehefrau Silke das Unternehmen.

Helmsauer jenseits des Maklergeschäfts weiter aktiv

Aufgrund eines Wettbewerbsverbotes für das Versicherungsmaklergeschäft, welches demnächst rechtlich geklärt werde, sei er in die Entscheidungsfindung und die Prozesse der Gründung des Helmsauer Verbunds nicht eingebunden gewesen. Auch könne er seine Söhne nicht beraten. „Ich glaube als Vater aber auch, dass sie aufgrund ihrer Erfahrung keine Beratung durch mich benötigen.“

Wegen des Wettbewerbsverbotes kann Bernd Helmsauer an dem neuen Unternehmen auch weder operativ noch finanziell beteiligt sein, wie er angibt. Unklar ist, ob er dies womöglich zu einem späteren Zeitpunkt noch beabsichtigt. Beschäftigungslos ist er ohnehin nicht. Innerhalb der Unternehmensgruppe verantwortet er nach eigener Aussage weiterhin 17 Gesellschaften mit einer dreistelligen Anzahl an Mitarbeitern, die nicht dem Geschäftsbereich eines Versicherungsmaklers zuzuordnen seien.

„An diesen Unternehmen halte ich immer 100 Prozent der Gesellschaftsanteile und bin jeweils Geschäftsführer (häufig auch in Kombination mit sehr guten familienfremden Geschäftsführern)“, sagt Bernd Helmsauer. Zu diesen Unternehmen zählen eine Verrechnungsstelle für Ärzte, eine IT-Gesellschaft sowie einem Beratungszentrum für das Gesundheitswesen und einigen Abrechnungsgesellschaften für Privatliquidationen und Selektivverträge im Gesundheitswesen.

Seine Söhne seien zudem seit dem 1. Januar ebenfalls in Teilzeit als angestellte Mitarbeiter in der Verrechnungsstelle für Ärzte tätig und würden von ihm auf eine zukünftige Geschäftsführertätigkeit vorbereitet.

Zurückhaltung bei Helmsauer Gruppe und Investor

Während die Familie Helmsauer in die Offensive geht, halten sich Nordic Capital und die Helmsauer Gruppe auffallend zurück. Einen ersten Fragenkatalog von DAS INVESTMENT Versicherungen zum Abgang der Helmsauer-Söhne, der Konkurrenzsituation mit dem Helmsauer Verbund, dem Wechsel von Kunden und Mitarbeitern sowie etwaigen wettbewerbsrechtlichen Schritten, beantwortete das Unternehmen nur mit einem kurzen Statement:

„Die Helmsauer Gruppe hat die Pläne ehemaliger Mitarbeiter zur Kenntnis genommen. Wir prüfen sorgfältig alle rechtlichen Optionen zum Schutz unserer Marke vor verwechslungsfähigen Nachahmungen. Unser Fokus gilt weiterhin unseren Kunden, unserem Team und der strategischen Weiterentwicklung unseres Unternehmens, basierend auf der hohen Loyalität unserer Kunden und Mitarbeiter.“

Wettbewerbsrechtliche Auseinandersetzung oder Umbenennung und Auszug?

Von einer Sprecherin des schwedischen Investors hieß es derweil, dass man sorgfältig alle rechtlichen Möglichkeiten prüfe, um die Marke vor potenziell verwirrend ähnlichen Nachahmungen zu schützen sowie gegen Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht vorzugehen.

Über so eine juristische Auseinandersetzung scheinen sich die Helmsauer-Brüder indes keine Sorgen zu machen. Bastian Helmsauer sagt gegenüber unserer Redaktion: „Mein Bruder und ich heißen nun mal tatsächlich Helmsauer. Niemand kann uns verbieten, einen Versicherungsmakler mit unserem Familiennamen in der Firmierung zu gründen. Natürlich hat mein Bruder dies bei Gründung der Gesellschaften vorher von seinem Beraterteam und der zuständigen IHK prüfen lassen.“

Doch offenbar hat der Investor andere Pläne, als zu versuchen, den neuen Konkurrenten Helmsauer Verbund auf juristischem Weg zu bekämpfen. Laut eines Berichts des Fachportals „Procontra“ mit Bezug auf „gut unterrichtete Kreise“ soll die Helmsauer Gruppe umbenannt werden. Das soll Nordic Capital angeblich bereits in der Mitarbeiterversammlung verkündet haben.

Auch sei geplant aus dem Helmsauer-Turm in Nürnberg auszuziehen. Der Büroturm, in dem die Gruppe in Nürnberg sitzt, gehört einer von Bernd Helmsauers Besitzgesellschaften. Nordic Capital soll für diesen einen langlaufenden Mietvertrag besitzen.

Viele unbeantwortete Fragen

Bei alldem bleiben viele Fragen offen. Die Helmsauer Gruppe wollte sich nicht zu Zahlen und den naheliegenden Auswirkungen mutmaßlicher Abgänge so vieler ihrer Mitarbeiter auf den Geschäftsbetrieb äußern. Laut Recherchen von DAS INVESTMET Versicherungen hat das Unternehmen offenbar keine Handhabe, den Verlust der Mitarbeiter zu verhindern. Angeblich sollen Beschäftigten mit Kündigungsabsicht zunächst Aufhebungsverträge angeboten worden seien, später sogar Geldzahlungen, um Sie zum Bleiben zu bewegen.

Die Frage an die Helmsauer Gruppe, ob dieser Sachverhalt zutrifft, ob das Unternehmen bereits auf der Suche nach neuen Mitarbeitern ist und von welchem Standort aus Interims-Geschäftsführer Sven Tischendorf, der Partner in einer Wirtschaftskanzlei in Frankfurt ist, die Geschäfte führt, wurde von einer Sprecherin von Nordic Capital so beantwortet: „Der reibungslose Ablauf im Unternehmen wird durch die enge Zusammenarbeit des Managementteams gewährleistet. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Auskunft zu internen Details geben können.“

Somit bleibt unklar, wer in der Nürnberger-Zentrale derzeit den Hut aufhat. Die erste an eine Mailadresse in Nürnberg gerichtete Anfrage unserer Redaktion an die Geschäftsführung der Helmsauer Gruppe wurde noch von einer Sekretärin der Geschäftsführung beantwortet. Diese sitzt aber nicht in Nürnberg, sondern laut Ihrer Mailsignatur in Minden bei der Dr. Schmidt & Erdsiek GmbH & Co. KG.

Neue Realitäten werden verschwiegen

Eine wirkliche Neuaufstellung scheint bei der Helmsauer Gruppe noch nicht gefunden. Auf der Firmenwebsite gilt es über die veränderte Lage und den Abgang von Bernd Helmsauer keine Informationen. Bastian Helmsauer wird nach seinem Ausscheiden immer noch als Mit-Geschäftsführer der Helmsauer Assekuradeur GmbH im Impressum angegeben. Und: Das Unternehmen bezeichnet sich online weiterhin als inhabergeführtes Familienunternehmen in der zweiten Generation.