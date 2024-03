Vergangene Woche gab der Versicherungsmakler Helmsauer bekannt, das Insurtech Getsurance von der Nürnberger Versicherung gekauft zu haben. Mit der Neuerwerbung wolle man einen digitalen Vertrieb etablieren und Kooperationspartner des unternehmenseigenen Assekuradeurs ansprechen, erklärte die Helmsauer Vermögensverwaltung, eine Tochter der Helmsauer Gruppe, die das Insurtech gekauft hatte.

Nun geht mit Dr. Schmidt & Erdsiek eine weitere Helmsauer-Tochter auf Einkaufstour. Der Versicherungsmakler hat rückwirkend zum 1. Januar alle Anteile an der F.i.r.m.a. für Finanzdienstleistungen übernommen. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Vermittlung erfolgte durch die Firma The Mulberry Ventures, vertreten durch Christopher Lohmann.

Verstärkung im Ruhrgebiet

Die bisherigen Geschäftsführer, Britta Kawalla und Oliver Weinbach, werden auf eigenen Wunsch ihre Positionen aufgeben, erklärt Helmsauer. Auch Frank Krawalla beende seine Tätigkeit als Handelsvertreter. Weinbach hingegen werde als exklusiver Handelsvertreter der F.i.r.m.a. weiterhin seine Kunden betreuen.

Zudem sichert Helmsauer allen F.i.r.m.a.-Mitarbeitern zu, dass sie ihre Arbeitsplätze behalten werden. Allerdings werde das Unternehmen den operativen Sitz von Monheim nach Oberhausen verlegen. Diese Entscheidung sei schon vor der Veräußerung getroffen worden, erklärt Helmsauer.

„Wir suchen gezielt nach Maklern in Regionen, in welchen die Helmsauer-Gruppe mehr Präsenz zeigen will, um eine persönliche Betreuung unserer bundesweit vorhandenen Kunden zu gewährleisten“, sagt Vorstand Bernd Helmsauer. „Deswegen ist F.i.r.m.a. die optimale Verstärkung unserer Präsenz im Ruhrgebiet.“

Anmerkung der Redaktion: In der ersten Version dieses Artikels hieß es, das Unternehmen Getsafe wurde gekauft. Tatsächlich handelt es sich um Getsurance. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.