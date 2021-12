Egon Wachtendorf 19.03.2015

Helmut Schleich schafft Ordnung in der EU „Dann nehmen wir den B-Rüssel, und dann läuft das“

In Europa könnte alles so einfach funktionieren – wenn es mehr Staubsaugervertreter gäbe. Diese These des Kabarettisten Helmut Schleich als Martin Schulz wirkt zunächst irritierend, doch am Ende stimmt der Betrachter zumindest teilweise zu: Vertreter muss nicht unbedingt sein, aber Staubsauger wäre gut.