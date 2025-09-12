Helvetia-Baloise-Fusion: Schweiz und EU geben grünes Licht
Die geplante Fusion von Baloise und Helvetia hat weitere Hürden genommen: Nach der Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) hat auch die Europäische Kommission ihre Prüfung der Verordnung über drittstaatliche Subventionen (Foreign Subsidies Regulation, FSR) erfolgreich abgeschlossen. Beide Versicherer halten am geplanten Abschluss der Fusion Anfang Dezember fest.
Die aktuellen Genehmigungen folgen auf die ursprüngliche Fusionsankündigung vom 22. April 2025. Die Aktionäre beider Unternehmen hatten der Fusion bereits am 23. Mai 2025 in außerordentlichen Generalversammlungen zugestimmt. Mit dem Zusammenschluss entsteht die zweitgrößte Versicherungsgruppe der Schweiz mit einem kombinierten Geschäftsvolumen von über 20 Milliarden Schweizer Franken.
Das ist der Zeitplan für den Abschluss:
- 5. Dezember 2025: Letzter Handelstag der Baloise-Aktien, anschließend Delisting
- 8. Dezember 2025: Erster Handelstag der neuen Helvetia-Baloise-Aktien
Die fusionierte Gruppe wird mehr als 22.000 Mitarbeitende beschäftigen und in acht Ländern tätig sein: neben der Schweiz in Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg und Österreich.
Starke operative Performance stützt Fusionspläne
Im Vorfeld der Fusion vermeldeten beide Partner solide Geschäftszahlen. Die Baloise konnte im ersten Halbjahr 2025 sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz überzeugen. So steigerte Baloise Deutschland ihren Konzerngewinn um 35 Prozent auf 42,3 Millionen Schweizer Franken (rund 45,3 Millionen Euro). Das Schweizer Geschäft verzeichnete sogar eine EBIT-Steigerung von 58,3 Prozent auf 254,4 Millionen Schweizer Franken (etwa 547,6 Millionen Euro). Der Aktionärsgewinn stieg um 25,5 Prozent auf 275,9 Millionen Schweizer Franken (rund 272,3 Millionen Euro). Die Eigenkapitalrendite verbesserte sich von 13,0 auf 15,5 Prozent.
Helvetia erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Reingewinn von 320,1 Millionen Schweizer Franken (zirka 342,6 Euro) – ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Verbleibende regulatorische Hürden
Baloise und Helvetia arbeiten weiterhin eng mit den Aufsichtsbehörden zusammen, um alle noch ausstehenden Genehmigungen für das geplante Closing im Dezember zu erhalten. Beide Unternehmen zeigen sich zuversichtlich, alle verbleibenden Auflagen rechtzeitig erfüllen zu können.
Die Fusion zielt darauf ab, durch Skaleneffekte und Synergien die Marktposition beider Versicherer zu stärken. Mit einem gemeinsamen Marktanteil von rund 20 Prozent und einem Geschäftsvolumen von über 20 Milliarden Schweizer Franken würde die neue Gruppe zur zweitgrößten Versicherungsgruppe der Schweiz nach der Swiss Life aufsteigen.