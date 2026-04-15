Neue Strategie, neue Marke, alte Strukturen: Ab Mai heißt es Helvetia – doch dahinter stecken vorerst noch zwei Versicherer. Was die Fusion für Makler konkret bedeutet.

Die Helvetia Baloise hat ihre Konzernstrategie vorgestellt und den Marktstart in Deutschland eingeläutet. Vorerst bleibt es zwei Risikoträgern.

Die Helvetia Baloise hat am 15. April 2026 im Rahmen eines Capital Markets Day und eines Analysten-Calls ihre neue Konzernstrategie vorgestellt. In Verbindung mit erfolgreichen Geschäftszahlen für 2025 wurde auch der neue Markenauftritt und Vertriebsplan für Deutschland vorgestellt. Das Unternehmen wird hierzulande bekanntlich nur unter dem Markennamen Helvetia auftreten – und zwar ab dem 5. Mai 2026. Die Risikoträger bleiben hingegen noch bis 2027 separat nach den bisherigen Versicherungsgesellschaften aufgeteilt.

Zeitplan für Harmonisierung der Produktlandschaften

Im Zuge der Fusion erfolgt die Harmonisierung der Produktlandschaften zuerst ab Mai für Makler, ab Juli folgt der Exklusivvertrieb. Der Versicherer hat bereits zum bevorstehenden Verkaufsstart eine Webpräsenz für Vertriebspartner eingerichtet. Aus den dort hinterlegten Informationen lässt sich herauslesen, dass sich der Vertrieb auf einige Umstellungen gefasst machen muss. Tarife werden integriert und ausgewählte Produkte für das Neugeschäft geschlossen.

In der öffentlichen Kommunikation spricht das Unternehmen darüber allerdings nicht. Hier steht die neue Strategie im Mittelpunkt. Dabei wird die Fusion bereits jetzt als Erfolgsgeschichte verkauft und ambitionierte Ziele genannt. Mit den drei Säulen „Close“, „Focused“ und „Excellent“ will der neue Marktplayer den Rahmen für die Weiterentwicklung in den Kernmärkten setzen. Dabei stünden profitables Wachstum, die Ausrichtung auf Fokussparten und Marktnähe im Mittelpunkt. Details nannte die Helvetia Baloise hierzu noch nicht.

Deutschland soll wichtiger Bestandteil der Konzernstrategie sein

Die neue Größe des fusionierten Konzerns schaffe Stabilität, Investitionskraft und Expertise. „Gleichzeitig bleibt unser Anspruch in Deutschland fest verankert. Wir sind nah an unseren Vertriebspartnern, verlässlich im Service und haben eine klare Ausrichtung auf unsere Fokussparten mit hochwertigen, wettbewerbsfähigen Produkten“, sagt Jürg Schiltknecht, Vorstandsvorsitzender von Helvetia Deutschland. Als größte Auslandseinheit innerhalb der Gruppe spiele Deutschland eine zentrale Rolle in der strategischen Umsetzung.

Die Rahmenbedingungen sind laut dem Unternehmen hervorragend und sollen sich aus folgende Zahlen herauslesen lassen: Ein Prämienvolumen von über 2,7 Milliarden Euro, eine Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote) von rund 92 Prozent, circa 3.000 Maklerverbindungen, 750 Vertriebspartner im Exklusivvertrieb und rund 2.000 Mitarbeiter.

Einen zentralen Wachstumstreiber sieht die neue Helvetia Deutschland nach eigener Aussage im Maklermarkt. Hier verfolge das Unternehmen das Ziel, seine Position in den Fokussparten deutlich auszubauen und sich nachhaltig unter den führenden Anbietern zu etablieren. Gleichzeitig bleibe der Exklusivvertrieb ein wichtiger Bestandteil der Strategie. Um dies zu erreichen, soll in die Modernisierung der IT-Landschaft und in Datenanalyse investiert sowie Künstliche Intelligenz verstärkt eingesetzt werden.

Parallel dazu schreite die Integration in Deutschland zügig voran. Das Unternehmen schreibt: „Synergien werden konsequent gehoben, Strukturen vereinfacht und Prozesse harmonisiert.“ Erste Maßnahmen wie ein erfolgreiches Freiwilligenprogramm, das vorzeitige Mitarbeiteraustritte auf freiwilliger Basis ermöglicht, hätten frühzeitig umgesetzt werden können.

Stellenabbau bereits in vollem Gange

Was den angesprochenen Stellenabbau angeht, sorgten Schweizer Medienberichte über die genaue Größenordnung zuletzt für Irritationen. Auch DAS INVESTMENT Versicherungen berichtete darüber. Im heutigen Call bestätigte der Vorstandsvorsitzende der Helvetia Baloise, Fabian Rupprecht, noch einmal die bereits kommunizierten Sparmaßnahmen mit einem konzernweiten Stellenabbau von 2.000 bis 2.600 Stellen bis 2028, wovon rund 300 Stellen auf Deutschland entfallen sollen.

Allein im ersten Quartal 2026 sind bereits 1.100 Vollzeitstellen weggefallen, überwiegend über sozialverträgliche Maßnahmen. So seien vor allem offene Stellen nicht mehr nachbesetzt worden.

Was sich für Vertriebspartner ab dem 5. Mai konkret ändert

Wie oben erwähnt, äußerte sich der Konzern nicht zu den operativen Details des Verkaufsstarts für die Vertriebspartner. Diese hat die Redaktion von DAS INVESTMENT Versicherungen recherchiert und sich die Webpräsenz für Vertriebspartner genauer angesehen. Daraus geht hervor, dass die neue Webseite Helvetia.de am 5. Mai live gehen wird.

Tatsächlich ändert sich für Vertriebspartner vergleichsweise wenig. Das liegt daran, dass zwar die neue Gruppenlogik schon existiert und vermarktet wird, die operative Einheitlichkeit im Vertrieb aber noch nicht. So bleibt es vorerst bei Doppelstrukturen wie zwei getrennten Angebotsrechnern. Courtagezusagen behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Auch in der Antragseinreichung und Policierung soll sich nichts ändern.

Gegebenenfalls eine zusätzliche Vermittlernummer erforderlich

Die Kunden sollen erst zentral informiert werden, wenn die Risikoträger verschmolzen sind. Auch die Produktnamen sollen erst dann entsprechend geändert werden. So bleibt es trotz der neuen Marke Helvetia Deutschland vorerst auch bei Baloise-Produkten im Markt. Für den Vertrieb beider Risikoträger sind in Folge auch zwei separate Courtagezusagen erforderlich. Die bisherigen Vermittlernummern bleiben nach Unternehmensangaben vorerst bestehen.

Falls Makler bisher nur bei der Baloise oder der Helvetia angebunden waren, kann es gegebenenfalls zu einer zusätzlichen Vermittlernummer für die Anbindung an das jeweils andere Unternehmen kommen. Vermittlern dürfte es schwerfallen, Kunden verständlich zu machen, dass ein Vertrag zwar unter der Marke Helvetia läuft, der Risikoträger aber die Baloise ist.

Warum manche Tarife überführt oder geschlossen werden

Tarife, die in andere Tarife übergehen, sind bis zum 30. April in der Angebotssoftware rechenbar. Für die Vordatierung ist maximal der 1. Juli als Versicherungsbeginn möglich. Anträge sollten bis spätestens 31. Mai bei Helvetia eingegangen sein, heißt es im Online-Informationsangebot.

So werden die Helvetia-Tarife „CleVesto Allcase“ und „CleVesto Balance“ in den Tarif „CleVesto Select“ integriert. Mit teilweise vier Tarifoptionen sei die Produktlandschaft im Bereich der Fondsrenten beim Risikoträger Helvetia stark segmentiert gewesen und habe einen hohen Entwicklungsaufwand gefordert. Durch die Integration können die jeweiligen Tarifeigenschaften beibehalten werden, ohne dass mehrere Tarife gepflegt werden müssen, so das Unternehmen.

Die Biometrie-Produkte und der „CleVesto Basis“ von Helvetia werden ab dem 5. Mai für das Neugeschäft geschlossen. Im Bereich Biometrie sei die Baloise traditionell stärker, die Kernkompetenz von Helvetia liege in der betrieblichen Altersvorsorge und in Zielgruppenkonzepten. Zudem habe „CleVesto Basis“ keine gute Marktdurchdringung gehabt, ist zu lesen – sprich: Das Produkt hat sich nicht verkauft.

Produktangebot in der Sach-Sparte wird kleiner

In der Sache-Sparte werden viele Produktbereiche aufgeteilt und nur von einem Risikoträger bedient. Dazu zählt die private Kfz-Versicherung, die bei der Baloise angesiedelt ist. Auch bei einem Fahrzeugwechsel kann das neue Fahrzeug in Zukunft nur bei der Baloise versichert werden. Dies gilt nicht für Spezialkonzepte „Helvetia PremiumCar“ für Sportwagen und Luxus-Limousinen sowie „Helvetia ClassicCar“ für Oldtimer.

Aus diversen Produktbereichen sieht sich der fusionierte Konzern in Deutschland sogar ganz zurück. Nicht mehr angeboten im Neugeschäft werden ab dem 4. Mai Jagdhaftpflicht, Kfz-Flottenversicherung und „Helvetia eCar“ für Elektrofahrzeuge.

Wie lange die operative Integration insgesamt dauern wird, ist noch nicht abzuschätzen. Andere Fusionen in der Versicherungsbranche zeigen, dass dies in der Regel Projekte über mehrere Jahre sind.