Der Helvetia Baloise soll ein sozialverträglicher Stellenabbau in Deutschland bereits gelungen sein. In der Schweiz sieht es laut kritischer Stimmen angeblich ganz anders aus.

Mit der Fusionsankündigung der Schweizer Großversicherer Baloise und Helvetia wurde im vergangenen Jahr schnell bekannt, dass mit der Verschmelzung auch ein nicht unerheblicher Stellenabbau einhergehen wird. Konkret sollen bis mutmaßlich 2028 bis zu 2.600 Stellen der aktuell 22.000 Jobs im Konzern wegfallen.

Stellenabbau bereits unter Dach und Fach

Davon betroffen sind auch 300 Arbeitsplätze in Deutschland, die sozialverträglich abgebaut werden sollen. Dieses Ziel wurde offenbar bereits jetzt erreicht. „Eine ausreichende Anzahl an Personen wurde gefunden, sodass es in Deutschland aller Voraussicht nach keine betriebsbedingten Beendigungskündigungen geben wird“, sagte ein Sprecher der Helvetia Baloise gegenüber dem Fachportal „Procontra“.

Man habe sich mit den Betriebsräten der beiden fusionierten Versicherer auf ein Freiwilligenprogramm einigen können. „Mitarbeitende haben die Möglichkeit erhalten, im Rahmen von Altersteilzeitverträgen oder Auflösungsverträgen über den Zeitraum von 2026 bis Ende 2028 freiwillig aus dem Unternehmen auszuscheiden“, so der Sprecher weiter.

Verdeckte Kündigungen in der Schweiz?

Im Heimatmarkt von Helvetia Baloise scheint der Stellenabbau dagegen konfliktreicher zu verlaufen. In der Schweiz sollen mit etwa 1.400 bis 1.800 die meisten Jobs wegfallen. Laut des Portals „Finews“ berichten Brancheninsider bereits von rund 600 Stellen in der Zeit von Januar bis Ende März. Eine Unternehmenssprecherin sagte dem Medium: „Nach Abschluss des gesetzlich vorgeschriebenen Informations- und Konsultationsverfahrens per Ende Januar haben in den vergangenen Wochen erste Gespräche mit Mitarbeitenden stattgefunden, deren Stellen vom angekündigten Abbau betroffen sind.“

Laut des Berichts will der Versicherer alles daran setzen, die Zahl der effektiven Kündigungen möglichst gering zu halten, unter anderem durch Frühpensionierungen oder natürliche Fluktuation. Diese liege jährlich bei sieben bis acht Prozent. Doch ein früherer Baloise-Mitarbeiter befürchtet gegenüber „Finews“, dass es zu vielen verdeckten Kündigungen kommt und die Entlassungszahlen so geschönt werden. Ihm selber seien schrittweise immer mehr Kompetenzen weggenommen worden – bis er selber von sich aus gekündigt habe. Er sei kein Einzelfall, heißt es in dem Bericht weiter.

Angebliche Verlangung von IT-Jobs nach Polen

In einem weiteren Bericht des kritischen und investigativen Schweitzer Finanzblogs „Inside Paradeplatz“ ist von einem Abbau von rund 50 Prozent der heutigen Stellen in der Informatik bis 2028 die Rede. In Teilen der Organisation drohe sogar ein Abbau von bis zu 70 Prozent der Jobs. Ein Teil der gestrichenen IT-Arbeitsplätze soll demnach nach Warschau wandern. Dort betreibt die Baloise bereits einen „Solution Hub“, also eine spezialisierte Einheit, die sich auf IT- und Technologiedienstleistungen konzentriert.

Verantwortlich für die Job-Verlagerung sei Alexander Bockelmann, der eine Hierarchiestufe in seinem Tech-Bereich gestrichen habe. Er sitzt als IT-Leiter in der Konzernleitung der Helvetia Baloise. Laut des Blogbeitrags war Bockelmann schon zu Baloise-Zeiten die treibende Kraft hinter der Konzerneinheit in Polen, in der er auch im Verwaltungsrat sitzt. Betroffen vom Abbau seien insbesondere Applikations-Programmierer. Diese müssten in den kommenden Monaten ihre Nachfolger aus Warschau schulen. „Inside Paradeplatz“ wollt sich die Helvetia Baloise nicht zu Fragen zu dem Thema äußern.

Massive Kritik in Finanzblog

Auffällig sind die vielen Kommentare unter dem Blogbeitrag, bisher 85. Diese bewerten die Pläne des Konzerns fast einhellig negativ, teilweise sind nach eigenen Angaben direkt Betroffene unter den Schreibern.

Ein Kommentar lautet: „Mit mir wurde gleich das ganze Team abgebaut, viele zwischen 45 und 52, hochqualifiziert, erfahren, motiviert. Seit über einem Jahr erfolglos auf Jobsuche, der nächste Schritt heißt Aussteuerung, mit Pech Sozialhilfe. Ersetzt durch billigere Ressourcen in Indien, ein Effizienzgewinn fürs Excel. Das Top-Management, international rekrutiert und bonusgetrieben, optimiert kurzfristig den Aktienkurs und den eigenen Vergütungstopf. Die junge Generation tut mir leid.“

Im Fokus der Kommentierenden steht dabei immer wieder auf die angebliche Job-Verlagerung: „Ein Stellenabbau bei einem gesunden Unternehmen ist nachvollziehbar, wenn aufgrund der Fusion Doppelspurigkeiten abgebaut werden. Nicht nachvollziehbar ist ein Stellenabbau, wenn komplette Abteilungen wegen Gier nach Polen verlegt werden. Für ihren Bonus lassen das Management und seine Vasallen über hundert Leute über die Klinge springen. So wird aus einem Traditionsunternehmen mit sozialer Verantwortung eine Hülle ohne Inhalt. Bald wird die Helvetia nur noch dem Namen nach schweizerisch sein. Schade.“

Weitere negative Statements: „Das erhält man, wenn man McKinsey reinholt. Abbau und Outsourcing. Funktioniert garantiert nicht aber was soll’s.“ Oder: „Die Kommunikation der Helvetia zu diesem Merger ist das maximale Desaster: Abschreiber, Stellenabbau, Machtpoker, böse Deutsche, böse Polen, Angst im Innendienst, frustrierter Vertrieb. Haben die klugen Lenker auch etwas Positives im Gepäck? (...). Die neue Führung hat bereits jetzt versagt, bevor es überhaupt richtig losgeht.“

Hintergrund: Fusion in Deutschland noch nicht abgeschlossen

Während die Fusion der beiden Versicherungskonzerne auf Holdingebene bereits vollzogen ist, erfolgt die gesellschaftsrechtliche Integration in Deutschland schrittweise. Die beiden deutschen Töchter bestehen zunächst als eigenständige Einheiten fort, während die Gesellschaften unter der gemeinsamen Dachmarke Helvetia Baloise Deutschland seit Anfang Dezember 2025 am Markt auftreten. Optisch verwendet wird dabei nur der Namenszug Helvetia, in Verbindung mit der Farb- und Schriftwelt von Baloise.