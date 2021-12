Helvetia beruft neuen Finanzchef

In dieser Funktion kümmert sich Gierse um die Bereiche Rechnungswesen, Kapitalanlagen, Controlling, Risikomanagement und Aktuariat im Nicht-Leben-Geschäft. Das Ressort hat die Helvetia neu geschaffen, vorher waren für die einzelnen Bereiche verschiedene Vorstandsmitglieder zuständig.„Mit den Themen Solvency II und IFRS 4 stehen große Herausforderungen vor der Versicherungsbranche. Wir werden in enger Zusammenarbeit mit der Helvetia Gruppe die anstehenden Aufgaben bewältigen“, sagt Gierse über die Aufgaben, die vor ihm liegen.Der 40-Jährige startete seine Karriere nach der Ausbildung zum Bankkaufmann und dem Studium der Betriebwirtschaftslehre als Wirtschaftsprüfer bei Pricewaterhouse-Coopers. Dort war er zuletzt als Senior Manager tätig und prüfte in dieser Funktion große Versicherungsunternehmen.