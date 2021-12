Helvetia Leben Deutschland und Österreich unter gemeinsamer Führung

Die zur Helvetia Gruppe gehörenden Ländergesellschaften Helvetia Deutschland und Helvetia Österreich werden künftig im Leben-Geschäft unter gemeinsamer Führung arbeiten. Jürgen Horstmann, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Lebensversicherungsgeschäfts von Helvetia Deutschland in Frankfurt, führt ab sofort auch das Leben-Geschäft der Helvetia Österreich in Wien.Nach Angaben von Helvetia sollen unter der gemeinsamen Führung zahlreiche Dienstleistungen rund um Produktgestaltung, -vertrieb und Aktuariat künftig für beide Ländermärkte einheitlich weiter entwickelt werden.Horstmann ist seit 2002 in verschiedenen Führungspositionen bei der Helvetia Deutschland tätig.