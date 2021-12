Helvetia mit neuer Risikolebensversicherung

Für Vermittler hat sich die Helvetia ein neues Vergütungssystem einfallen lassen, es orientiert sich an einer Sachversicherung. Das bedeutet, dass es die Vergütung in Raten gibt, solange der Vertrag besteht. Bereits ab dem zweiten Versicherungsjahr soll dieses Modell besser abschneiden als andere am Markt übliche Systeme. Bei einer entsprechenden Zahl an Verträgen lässt sich ein regelmäßiges und kalkulierbares Einkommen erzielen.