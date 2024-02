Das Börsenjahr 2023 war geprägt von wenigen großen Unternehmen, die für einen Großteil der Gewinne verantwortlich waren. Haben Small-Cap-Anteile in Fonds also die Performance gebremst? Jan Tachtler von HQ Trust hat geprüft, ob die Rendite desto schlechter ausfiel, je höher der Anteil kleiner Aktien war.

Mit Performance-Treibern wie beispielsweise den Magnificent Seven waren im vergangenen Jahr nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen Ländern ein paar wenige, dafür aber sehr große Unternehmen für die steigenden Kurse an den Aktienmärkten verantwortlich. Die Vermutung liegt somit nahe, dass eine höhere Gewichtung von Small Caps in Fonds für niedrigere Renditen sorgte. Jan Tachtler ist dieser These nachgegangen.

Für seine Auswertung hat der Kapitalmarktanalyst des Multi Family Office HQ Trust 48 Fonds, die in den deutschen Aktienmarkt investieren, sowie drei Aktienindizes (Dax, MSCI Germany und MSCI Germany Small Cap) betrachtet. Für beide Gruppen, die Aktienfonds und die Indizes, ermittelte der Fondsanalyst den Wertzuwachs für das Gesamtjahr 2023 und den sogenannten Morningstar Size Score. Diese Maßzahl fällt umso höher aus, je größer die durchschnittliche Marktkapitalisierung eines Portfolios ist.

Fondsperformance und Anteil von Unternehmen mit einem niedrigen Börsenwert scheinen auf den ersten Blick zusammenzuhängen. Nur 33 Prozent, also 16 der 48 analysierten Fonds, konnten den marktbreiten MSCI Germany vor Abzug der Kosten übertreffen. Bei den Fonds, die im Schnitt einen niedrigeren Size Score hatten als der Index, waren es sogar nur 27 Prozent.

Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:

Nur knapp ein Drittel der Aktienfonds Deutschland konnte im vergangen Jahr den MSCI-Germany-Index schlagen. © HQ Trust

Neben dem Börsenwert gibt es jedoch noch weitere Gründe für eine Underperformance, wie Tachtler mit seiner zweiten Analyse zeigt. Dort rechnete der Portfoliomanager den Effekt der unterschiedlichen Börsenwerte aus den Fonds und Indizes heraus. Nach dieser Anpassung stieg die Zahl der Fonds mit Überrendite jedoch nur um 4 Zähler auf 20 Produkte.

Damit liegt der Anteil der 2023 hinter dem Index zurückgebliebenen Aktienfonds Deutschland weiterhin bei rund 60 Prozent, sodass nicht nur ein hoher Anteil kleinerer Aktien zu Einbußen bei der Performance geführt haben kann. Tachtler zieht daraus den Schluss, dass die Wertentwicklung sich nicht nur an einem Faktor festmachen lässt. „Es gibt selten den einen Grund, der die Über- oder Underperformance eines Fonds erklärt.“

Basierend auf dem Ergebnis seiner Analyse hat Tachtler ein paar Tipps für Investoren, bevor sie in einen aktiv gemanagten Fonds einsteigen: