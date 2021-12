Henderson erweitert die Horizon-Produktpalette

Der 92,5 Millionen Euro schwere Fonds wird in die luxemburgische Sicav Henderson Horizon Palette integriert und in Henderson Horizon European Growth Fund umbenannt.Fondsmanager Richard Pease und Simon Rowe setzen auf langfristig erstklassige Unternehmen, die attraktiv bewertet sind. Der European Growth Fund hat seit seiner Auflegung im August 2002 bis Ende Mai 2010 ein Plus von 73,05 Prozent erzielt, während der Vergleichsindex FTSE Europe ex UK Index nur 46,71 Prozent zulegen konnte.Weitere Informationen zum Fonds finden Sie hier