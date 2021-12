Redaktion 22.09.2017 Aktualisiert am 24.10.2017 - 22:04 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Henderson Pan European Equity Tim Stevenson: „Europas Aktienmärkte haben 2018 noch deutlich Luft nach oben“

Das mittlere Gewinnwachstum europäischer Unternehmen dürfte in diesem Jahr bei 10 bis 12 Prozent liegen, erwartet Henderson-Manager Tim Stevenson – und erläutert in einem aktuellen Kommentar, was noch für weiter steigende Kurse an Europas Börsen spricht.