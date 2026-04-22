Paukenschlag bei Acatis: Die Fondsboutique holt Ex-DJE-Vorstand Thorsten Schrieber in die Geschäftsführung. Im exklusiven Interview räumt Hendrik Leber ein Missverständnis aus.

Acatis Investment beruft Thorsten Schrieber als designierten Sprecher der Geschäftsführung. Im Interview erklärt Gründer Hendrik Leber, was hinter der Personalie steckt, wie sich die Führungsstruktur verändert – und was die Veränderungen für ihn und die Zukunft seiner Fondsboutique bedeuten.

DAS INVESTMENT: Herr Leber, am heutigen Mittwoch haben Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Frankfurt geholt, um eine Personalie zu verkünden: Thorsten Schrieber ergänzt die Acatis-Geschäfsführung ab 1. Juli. Wie war die Reaktion im Haus?

Hendrik Leber: Es war für die meisten eine echte Überraschung – und wurde sehr gut aufgenommen. Wir kennen Thorsten Schrieber schon sehr lange und sehr gut. Als sich die Gelegenheit ergab, haben wir sie gerne genutzt.

Sie stocken die Geschäftsführung von drei auf vier Personen auf. Wie verteilen sich die Rollen künftig?

Leber: Meine Frau und ich sowie Thomas Bosch bleiben an Bord. Thorsten Schrieber übernimmt die Verantwortung für Vertrieb und Marketing und soll – vorbehaltlich der Zustimmung der Bafin – Sprecher der Geschäftsführung werden. Ich freue mich ehrlich gesagt darauf, organisatorische Arbeit abzugeben und mich noch ungebremster meiner eigentlichen Leidenschaft zu widmen: dem Management der Acatis-Fonds.

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Schrieber gilt als einer der erfahrensten Vertriebsköpfe der Branche. Was hat den Ausschlag gegeben?

Leber: Über 35 Jahre Branchenerfahrung, zuletzt sieben Jahre im Vorstand der DJE Kapital – das spricht für sich. Aber es ist nicht nur die fachliche Qualifikation. Wir kennen Thorsten Schrieber seit Jahrzehnten persönlich. Das ist eine andere Ausgangslage als bei einer klassischen externen Besetzung.

Manche könnten diese Personalie als Signal lesen, dass Sie sich zurückziehen wollen...

Leber: Das wäre ein Missverständnis, das ich gerne ausräume. Ich habe bereits gesagt, dass ich mit 70 Jahren auf etwa 50 Prozent Arbeitszeit zurückgehen möchte – aber es geht dabei um operative und administrative Aufgaben, nicht ums Investieren. Das Portfoliomanagement ist meine Leidenschaft, und die gebe ich nicht ab. Thorsten Schrieber ist kein Signal für einen Rückzug – er ist ein Signal dafür, dass Acatis und die Idee, die dahinter steckt, in eine gute Zukunft geht.

Wie passt das zur Übertragung der Unternehmensanteile in die Araucaria Familienstiftung, die Sie Ende 2024 abgeschlossen haben?

Leber: Beides gehört zusammen, aber es sind unterschiedliche Ebenen. Die Stiftung sichert die Eigentumsstruktur langfristig ab – die Firma soll nicht durch Nachfolgekämpfe oder steuerliche Anforderungen gefährdet werden. Mit Thorsten Schrieber gestalten wir jetzt die operative Führung für die nächste Phase. Das eine ist Struktur, das andere ist Strategie.

Ändert sich im Vertrieb etwas an den bestehenden Strukturen?

Leber: Thorsten Schrieber übernimmt die strategische Verantwortung für Vertrieb und Marketing. Unser Vertriebsleiter Luis Manuel Caceres bleibt in seiner Rolle. Und im Marketingteam werden wir uns wahrscheinlich noch verstärken – auch um meine Frau zu entlasten.

Was ist das Ziel für Acatis in den nächsten Jahren?

Leber: Wir wollen die Marke Acatis weiter stärken und bei institutionellen Kunden stärker in den Fokus rücken. Thorsten Schrieber weiß, wie das geht. Ich bin froh, dass er dabei ist.

Hintergrund: Thorsten Schrieber war von 2001 bis 2007 sowie von 2017 bis März 2026 im Vorstand der DJE Kapital AG tätig, zuletzt mit Verantwortung für Vertrieb, Marketing, Produktmanagement und institutionelles Portfoliomanagement. Zuvor war er unter anderem Geschäftsführer der Credit Suisse Asset Management. Sein Wechsel zu Acatis erfolgt zum 1. Juli 2026, die formelle Bestellung zum Geschäftsführer steht noch unter dem Vorbehalt der Bafin-Zustimmung.