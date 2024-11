Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Nach der Wahl von Donald Trump steigt der Bitcoin immer weiter. Kurzfristig durchbrach der Kurs sogar die Marke von 90.000 US-Dollar. Wer früh in die Kryptowährung investiert hat, kann nun satte Gewinne einstreichen – so auch Acatis-Gründer Hendrik Leber. Der Fondsmanager kaufte schon im Jahr 2016 für den Mischfonds Datini Valueflex Bitcoin und investierte kurze Zeit später auch privat, wie Leber nun in einem Interview mit dem „Handelsblatt“ verriet.

Seine Frau und er hätten überlegt, ob sie in Gold oder Bitcoin investieren sollten, so der bekannte Fondslenker. „Meine Frau traute der Geldpolitik von EZB-Chef Mario Draghi nicht, und wir suchten eine Absicherung.“ Die Entscheidung sei dann auf die Cyberdevise gefallen. „Wir haben mit einem kleinen Teil unserer privaten Liquidität Bitcoin gekauft. Damit sind wir jetzt 20.000 Prozent im Plus“, sagte Leber im Interview. Verkaufen wolle er nun aber nicht: „Das fassen wir nicht an, wir lassen es einfach laufen.“

Bitcoin-Kurs: „Im nächsten Jahr sind 100.000 Dollar realistisch“

Der Fondsmanager rechnet damit, dass der Kurs der Cyberdevise noch weiter steigt: „Im nächsten Jahr sind 100.000 Dollar realistisch.“ Preistreiber sei neben der Trump-Wahl, dass die Welt immer undemokratischer werde. „Der Bitcoin ist einfach eine sehr gute Devise für Schurkenstaaten und die Schattenwelt“, so Leber.