Acatis Zoff um Dividenden: Hendrik Leber kritisiert Wirecard-Insolvenzverwalter

Der deutsche Vermögensverwalter Hendrik Leber, Chef der Investmentfirma Acatis, hat den Insolvenzverwalter von Wirecard scharf kritisiert. Der Grund für Lebers Unmut: Der Verwalter fordert Dividendenzahlungen zurück, die Acatis in den Jahren 2017 und 2018 aus dem Engagement in Wirecard-Aktien erhielt. Diese Rückforderungen würden laut Leber „ein schlechtes Bild auf die Struktur des deutschen Kapitalmarktes“ werfen.

Wirecard galt einst als Vorzeigeunternehmen im hiesigen Finanzsektor, heute steht der Name für einen der größten Finanzskandale der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Für die Jahre 2017 und 2018 hatte das Unternehmen Dividenden in Höhe von 18 Cent beziehungsweise 20 Cent pro Aktie an seine Aktionäre ausgezahlt.

Streit um Wirecards Dividenden

Nach Erkenntnissen des Insolvenzverwalters Michael Jaffé fehlte jedoch die rechtliche Grundlage für diese Auszahlungen. Daher fordert er nun von Großaktionären, einschließlich der Fonds von Acatis, die Rückzahlung dieser Dividenden.

Ein Sprecher Jaffés erklärte, dass die Jahresabschlüsse für 2017 und 2018 sowie die Gewinnverwendungsbeschlüsse mittlerweile für nichtig erklärt wurden. Ausgezahlte Dividenden seien in diesem Fall gemäß Insolvenzordnung an den Insolvenzverwalter zurückzuzahlen, unabhängig von der Gutgläubigkeit der Aktionäre.

Einige Fonds zahlen Wirecard-Dividenden zurück

Auf die Performance der Fonds hätte eine Rückzahlung der Wirecard-Dividenden nur geringen Einfluss, erklärte Leber. Seine Kritik zielt vielmehr auf das Gesamtsystem. „Unser rechtsstaatliches Empfinden wird gestört“, schreibt der Fondsmanager. „Die Mitschuldigen sollten an erster Stelle zur Kasse gebeten werden."

Insolvenzverwalter Jaffé zeige jedoch Verständnis für die Kritik, schreibt das „Manager Magazin“. So mache er in Abstimmung mit dem Wirecard-Gläubigerausschuss die Ansprüche hauptsächlich gegenüber professionellen und institutionellen Anlegern geltend. Private Kleinanleger würden verschont bleiben.

Einige Fonds haben bereits angekündigt, die geforderten Beträge ohne weitere Diskussionen zurückzuzahlen.