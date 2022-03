Hollyhedge Consult Fonds-Vertriebsprofi vermarktet Multi-Asset-Fonds von Henning Gebhardt

Hollyhedge Consult holt Arnd Seybold als Managing Director Business Development an Bord. In der neu geschaffenen Position wird er in enger Zusammenarbeit mit den beiden Geschäftsführern und Portfoliomanagern Henning Gebhardt und Christoph Lampert die Vertriebs- und Marketingaktivitäten verantworten. Henning Gebhardt managt zusammen mit Christoph Lampert den von Frank Zinnecker vor fast 20 Jahren erfolgreich aufgelegten Multi-Asset-Fonds Millennium Global Opportunities (ISIN: LU0588515584).

Seybold schaut auf 25 Jahre Branchenerfahrung zurück und verantwortete bis März 2021 bei Aberdeen Standard Investments den Vertrieb mit Wholesale-Kunden in Deutschland und Österreich. Dort hat Seybold speziell die enge Zusammenarbeit mit großen Vertriebspartnern wesentlich vertieft und entwickelt. Zuvor war er 16 Jahre im Produktmanagement Investments der Deutschen Bank verantwortlich für das Publikumsfondsgeschäft.