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Fünf Liter. Um so viel ist der Weinkonsum in Deutschland gesunken, von 24,9 auf 19,9 Liter pro Kopf und Jahr. Rewe hat seinen Onlinehändler Weinfreunde dichtgemacht, Winzergenossenschaften melden Insolvenz an, in Bordeaux sind Zehntausende Hektar Rebfläche zur Rodung angemeldet. Und mitten in dieser Landschaft gewinnt Henrik Maaß Preise und verkauft seine Firma an einen der großen Händler Europas.

Liquid Grape, eine Plattform für Investments in Fine Wine, gehört jetzt vollständig zu Mövenpick. Maaß bleibt mit Mitgründerin Annie Dörfelt markenverantwortlich, die Weine liegen weiter am selben Ort, die Ansprechpartner bleiben dieselben. Zum Kaufpreis sagt er nur einen Satz: „Es reicht für eine Kiste Petrus.“

Was Mövenpick mitbringt: Kapital, Filialen, den einfachen Sprung in die Schweiz, wo der Händler Marktführer ist. Was Maaß mitbringt: ein Segment, das mit dem schrumpfenden Massenmarkt kaum etwas zu tun hat. „Wir reden über Weine ab 100 Euro aufwärts.“ Die Schere gehe immer weiter auf – günstiger Massenwein auf der einen Seite, High End auf der anderen. Dazwischen wird es eng.

Deshalb liest Maaß die Branchenkrise nicht als Bedrohung, eher als Bereinigung. Gerodet wird in Bordeaux nicht oben, vielmehr unten: „Petrus, Lafite und Co. roden Weinberge nicht.“ Bordeaux habe „eine Sinnkrise“, sagt er, der Weinmarkt habe sich von den Menschen entfernt, die das Produkt trinken. Dass ein Winzer auf alter Rebfläche jetzt Agaven anbaut, findet er nicht schlimm. Dann landet man eben irgendwann beim Tequila.

Aber wenn immer weniger junge Menschen Alkohol trinken und demografisch ohnehin immer weniger junge Menschen nachkommen: Wer kauft in zehn Jahren die Flaschen, die seine Kunden heute mit Gewinnabsichten einlagern?

Maaß hält mit einem Vergleich aus der Sammlerwelt dagegen: „Gut gemachter, rarer, limitierter Wein ist ein bisschen wie ein Oldtimer.“ Wie ein Porsche 911 aus den Siebzigern, oder wie eine Rolex Daytona. Beide stehen für Stil, der nicht aus der Mode kommt. Er verweist im Gespräch im Podcast „For Professional Investors Only“ auf junge US-Sammler, die wieder Keller aufbauen, auf neue Märkte wie Indien und auf Auktionsrekorde bei Romanée-Conti.

Nur: Sammelmärkte können auch sterben. Maaß kennt das Risiko und setzt auf einen Unterschied. Wein ist ein Verbrauchsgut, jede getrunkene Flasche macht den Rest knapper. Sein Problem beginnt erst dort, wo die Verbindung zum Konsumenten reißt.

Eine Baustelle nennt er selbst: der deutsche Riesling, weltweit bekannt und trotzdem an der 100-Euro-Grenze klebend. „Da fehlt noch ein bisschen der Burgund-Effekt.“ Warum Mövenpick 2026 zum Schlüsseljahr für Weininvestments erklärt, wer die eingelagerten Flaschen am Ende tatsächlich kauft und worauf Henrik Maaß jetzt setzt, darüber spricht er im Podcast.