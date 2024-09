Auf den Rausschmiss folgte ein viel beachteter Trennungsstreit. Die Gané-Gründer Muhle und Rathausky schalteten letztlich auf Angriff. Sie bauten ihren frisch gegründeten, eigentlich defensiv ausgerichteten Mischfonds so um, dass er die Value-Event-Strategie replizierte. Den Namen des Fonds änderten sie in Gané Value Event Fonds um.

Das hauseigene Scoring-Modell, nach dem die Gané-Macher ihre Investments auswählen, bestehe aus 30 qualitativen und quantitativen Falktoren. Im Detail sei es allerdings geheim – auch wenn man ansonsten sehr offen mit den Anlegern kommuniziere. „Niemand hat Zugriff zu unseren Analysetools“, gab Muhle zu verstehen. Die Botschaft des Gané-Gründers richtet sich ganz offenbar auch gegen seinen früheren Partner Acatis. Der neue Fondsmanager des Acatis Value Event, Johannes Hesche, werde den vergangenen Erfolg von Gané nicht einfach so replizieren können.

Neuer Gané-Fonds mit Rekord-Zuflüssen

Mit der alten Strategie in neuer Hülle hat Gané seit Start Ende Februar 2024 bislang 740 Millionen Euro eingesammelt – eine stolze Summe für einen erst wenige Monate alten Fonds. Gegenüber den 8 Milliarden Euro, die der Value-Event-Fonds Anfang des Jahres noch bei Acatis hielt, ist das dennoch wenig. Ein geringeres Fondsvolumen gebe dem Management allerdings auch mehr Möglichkeiten, sich unter Mid Caps wie Grenke, Geberit oder Boss umzusehen, erläuterte Muhle. Dennoch strebe man an, das Volumen langfristig wieder auf das Ursprungsniveau zu bringen.

Der Ursprungsfonds Acatis Value Event musste dagegen einige Federn lassen. Nicht einmal vier Wochen nach der Trennung von Gané hatten Anleger mehr als eine Milliarde Euro abgezogen. Stand Ende Juli hält der ehemalige 8-Milliarden-Fonds noch rund 6,5 Milliarden Euro.

Wie die Organisation im neuen Fonds ablaufe, wollte Moderator Drescher wissen – immerhin könne Gané nun nicht mehr auf die Hilfe von Sparringspartner Acatis zugreifen. „Den Sparringspartner hat es nicht gegeben“, wollte Muhle daraufhin klargestellt wissen. Die KVG habe sich nur in seltenen Fällen mit Hinweisen zur Strategie zu Wort gemeldet.

Beim Thema Nachhaltigkeit – der Fonds ist als Artikel-8-Fonds klassifiziert – habe Gané nun zwar höheren Aufwand. Auch mit dem Vertrieb sei Gané stärker belastet. Allerdings müsse man sich auch nicht mehr mit dem großen Partner Acatis abstimmen – worüber Muhle sich sichtlich erleichtert zeigte.

„Den Stress werden andere haben“

Ob er keinen Leistungsdruck gegenüber dem Bruderfonds Acatis Value Event empfinde, wollte Moderator Drescher wissen. Er nehme den Wettbewerb sportlich, „den Stress werden andere haben“, gab sich Muhle mit deutlicher Spitze gegen den Konkurrenz-Fonds überzeugt. Bislang verlaufen die Charts des Ursprungsfonds und seiner Kopie in der Tat recht ähnlich. „Gané repliziert den Prozess, nicht das Portfolio", betonte Muhle. Selbst wenn viele Portfoliowerte übereinstimmten, seien die Fonds nicht deckungsgleich. In Zukunft dürfte sich eine Schere zwischen beiden Vehikeln auftun, ist sich der Fondsmanager sicher.

Im Online-Gespräch stellte Muhle auch eine Neuigkeit vor: Der Gané Value Event soll demnächst eine ausschüttende Anteilsklasse bekommen. In der Tranche C soll es fürs erste 2,1 Prozent pro Jahr geben, vierteljährlich ausbezahlt. Starten sollen die Ausschüttungen noch in diesem Jahr. „Es gibt ein kleines Weihnachtsgeschenk“, nennt es Muhle. Langfristig peile der Gané-Value-Event-Fonds in seiner C-Anteilsklasse Ausschüttungen von 4 Prozent pro Jahr an.