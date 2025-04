„Covered Bonds bieten Schutz vor Trumps Zollsturm“ (Interview)

Während die Finanzmärkte von Trump-Zöllen und geopolitischen Unsicherheiten erschüttert werden, erweisen sich Pfandbriefe (Covered Bonds) als bemerkenswert widerstandsfähig. Henrik Stille, Covered-Bond-Experte bei Nordea Asset Management, erklärt im Interview mit DAS INVESTMENT, wie Anleger in unruhigen Zeiten davon profitieren können.

DAS INVESTMENT: Herr Stille, die globalen Finanzmärkte erleben derzeit erhebliche Turbulenzen aufgrund der neuen Zollpolitik der Trump-Regierung. Wie wirkt sich diese geopolitische Unsicherheit speziell auf den Covered-Bond-Markt aus?

Henrik Stille: In der Tat war der Markt von extremer Unsicherheit und Preisverwerfungen aufgrund von Trumps angekündigten Zöllen geprägt. Anfangs versuchte jeder, die betroffenen Länder, die Höhe der Maßnahmen und deren wirtschaftliche Folgen einzuschätzen – mittlerweile hat man das weitgehend aufgegeben. Niemand weiß, was als Nächstes kommt. Die laufenden Verhandlungen haben einem ohnehin vorsichtigen Marktumfeld, das zuletzt bereits durch politische Überraschungen wie die stark gestiegenen europäischen Verteidigungsausgaben belastet wurde, eine weitere Komplexitätsebene hinzugefügt.

Wie bereits im März und erneut im April zu beobachten war, hat die gestiegene Volatilität an den Aktien- und sogar den Staatsanleihemärkten Anleger eindrucksvoll daran erinnert, wie schnell sich die Marktstimmung drehen kann. In solchen Momenten hat sich ein Engagement in hochwertigen festverzinslichen Wertpapieren wie Pfandbriefen als stabilisierende Kraft in den Portfolios erwiesen.