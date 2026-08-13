Eltif
Hep stoppt Vertrieb seines Hep Solar Invest Eltif
Zu wenig Investorengelder Hep stellt Vertrieb seines Solar-Eltif ein
Der Solarinvestment-Anbieter Hep hat seinen Hep Solar Invest Eltif (ISIN: LU3053689975) aus dem Vertrieb genommen – nur ein gutes Jahr nach dessen Marktstart. Das berichtet der Branchendienst „Fonds professionell“ unter Berufung auf Hep-Vertriebsgeschäftsführer Oliver Lang.
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?