Der Solarinvestment-Anbieter Hep hat seinen Hep Solar Invest Eltif (ISIN: LU3053689975) aus dem Vertrieb genommen – nur ein gutes Jahr nach dessen Marktstart. Das berichtet der Branchendienst „Fonds professionell“ unter Berufung auf Hep-Vertriebsgeschäftsführer Oliver Lang.