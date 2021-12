Herausgabe von Finanzunterlagen Trumps klagen gegen Deutsche Bank

Das Ringen zwischen Donald Trump und den Demokraten in den USA geht in die nächste Runde: Nun klagt der US-Präsident gegen die Deutsche Bank, um die Herausgabe von Finanzunterlagen an den US-Kongress zu verhindern. Es gehe lediglich darum, ihn zu belästigen, heißt es in der Klageschrift.