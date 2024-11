Herbert Diess: Der Wandel der Geschäftsmodelle wird nicht so schnell vonstatten gehen, wie viele denken. Autos werden ja weiterhin gefahren, der weltweite Fahrzeugbestand nimmt sogar zu. Allerdings ist das Wachstum langsamer als in den vergangenen Jahren, und die große Ertragsquelle China schwächelt. Das trifft aber nicht nur die deutsche Industrie – die japanischen Hersteller haben es noch schwerer. Honda hat beispielsweise 40 Prozent Marktanteil in China verloren. Ehrlich gesagt gibt es derzeit kaum einen Automobilhersteller, der positive Schlagzeilen macht. Übrigens auch nicht die neuen chinesischen Anbieter, die mehrheitlich straucheln.

Diess: Man sieht am bisher sehr eingeschränkten Erfolg der Chinesen, dass wir gar nicht von einem Rückstand sprechen müssen. In China entsteht zwar gerade das Ökosystem für diese neuen Fahrzeuge, und das Marktwachstum der sogenannten New Energy Vehicles – also Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge – geht dort exorbitant schnell voran. Aber für die deutschen Premiumhersteller wird es eine Kernaufgabe sein, sich in diesem Markt durchzusetzen.

Herbert Diess: Der Wandel der Geschäftsmodelle wird nicht so schnell vonstatten gehen, wie viele denken. Autos werden ja weiterhin gefahren, der weltweite Fahrzeugbestand nimmt sogar zu. Allerdings ist das Wachstum langsamer als in den vergangenen Jahren, und die große Ertragsquelle China schwächelt. Das trifft aber nicht nur die deutsche Industrie – die japanischen Hersteller haben es noch schwerer. Honda hat beispielsweise 40 Prozent Marktanteil in China verloren. Ehrlich gesagt gibt es derzeit kaum einen Automobilhersteller, der positive Schlagzeilen macht. Übrigens auch nicht die neuen chinesischen Anbieter, die mehrheitlich straucheln.

Wird Deutschland seine starke Position im Premiumsegment halten können?

Diess: Wir haben in Deutschland einen Premiumanteil von über 30 Prozent. Das hat mit den politischen Rahmenbedingungen zu tun, aber auch mit der hohen Wettbewerbsintensität zwischen Audi, Porsche, Daimler und BMW. In diesem Segment sind wir traditionell sehr stark. Jetzt muss man sich darauf fokussieren, diese Position insbesondere in China zu halten. Dort ist es aus meiner Sicht noch völlig offen, wer die Premiumposition erreichen kann – diese Entscheidung wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren fallen. Die deutschen Hersteller haben dort eine echte Chance. Sie sind stark in China und nutzen das gleiche Ökosystem. Die Batteriehersteller machen wahrscheinlich genauso viel Geschäft mit deutschen und US-amerikanischen Herstellern wie mit den Chinesen. Die Chancen sind also da, aber man muss sich sehr anstrengen.

Welche Innovationsfelder sehen Sie als entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit mit Blick auf 2030 bis 2035?

Diess: Vor allem das autonome Fahren wird entscheidend sein, da hat Deutschland noch Aufholbedarf. Man kann heute schon autonomes Fahren in den USA bei Robotaxis erleben, auch in China. Das wäre ein Feld, wo ich mir wünschen würde, dass die Deutschen noch aktiver werden. Allerdings haben wir im Bereich Auto-Software eine hohe Kompetenz, besonders beim Level-3-Fahren sind wir technologisch führend. Neben Mercedes und BMW gibt es meines Wissens nach nur einen außereuropäischen Hersteller, der das beherrscht – also wirklich die Hände vom Steuer zu nehmen auf der Autobahn bei Geschwindigkeiten von derzeit 90 bis 120 Kilometern pro Stunde.