Nachfolger für Guido Bader Herbert Schneidemann wird DAV-Chef

Die virtuelle Mitgliederversammlung der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) hat Herbert Schneidemann, Vorstandschef der Versicherungsgruppe Die Bayerische, für die kommenden zwei Jahre an die Spitze gewählt. In dieser Position folgt er turnusgemäß auf Guido Bader, der dem Vorstand weiterhin angehören wird.

Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt Maximilian Happacher, Leiter des Ausschusses Rechnungslegung und Regulierung und Vorstandsmitglied der Ergo International.



Schneidemann ist seit 2007 für die Bayerischen Beamten Versicherungen tätig. 2008 stieg er dort in den Vorstand auf und übernahm Anfang 2012 den Vorsitz der Vorstände der Versicherungsgruppe. Dem DAV-Vorstand gehört Schneidemann seit 2016 an. In den vergangenen zwei Jahren war er stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DAV.



Happacher ist seit 2018 Vorstandsmitglied der Ergo International und dort für die globale Ausrichtung und Steuerung der Lebensversicherung verantwortlich. Zuvor verantwortete er bei Ergo als Vorstand die Entwicklung des klassischen deutschen Lebensversicherungsgeschäfts. Happacher ist seit 2003 DAV-Mitglied. Neben seinem Mandat als DAV-Vorstand leitet er den Ausschuss Rechnungslegung und Regulierung. Darüber hinaus ist er Vizevorstand des Insurance Accounting Committee der Internationalen Aktuarvereinigung.



Der DAV-Vorstand besteht künftig aus: