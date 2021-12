Herbert Walter steigt bei Who Finance ein

Herbert Walter ist überzeugt, dass immer mehr Verbraucher auf den zweistufigen Entscheidungsprozess aus Online-Recherche und persönlicher Beratung setzen werden: „Bereits jeder zweite Deutsche informiert sich im Internet über Finanz- und Anlageprodukte und schließt dann bei einem Berater seines Vertrauens ab. Weitere zehn Prozent recherchieren im Netz und kaufen das Produkt online“, so der Ex-Vorstandschef der Dresdner Bank und Mitglied im Vorstand der Allianz SE.In dem Entscheidungsprozess der Verbraucher erfülle das Portal der Who Finance eine wichtige Funktion. Qualität und Service des Bewertungsportals würden für mehr Transparenz und eine höhere Beratungsqualität im Markt sorgen, wovon Verbraucher und auch Berater profitieren. Walter sieht großes Potenzial, das Angebot deutlich auszubauen.Die Who Finance GmbH betreibt seit September 2007 ein unabhängiges Bewertungsportal für Finanzberatung. Aktuell sind rund 15.000 Finanzberater-Bewertungen durch Kunden auf dem Portal verzeichnet. Who Finance hatte zudem kürzlich eine Kooperation mit dem Maklerpool BCA AG geschlossen.In den vergangenen zwölf Monaten stieg die Zahl der Bewertungen von Finanzberatern durch Kunden nach eigenen Angaben um 150 Prozent. Dabei wird jede Kundenbewertung von Who Finance vor Veröffentlichung auf Glaubwürdigkeit geprüft.