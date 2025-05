Deutschland-Chef verlässt J.P. Morgan Asset Management

Hermann Pfeifer und J.P. Morgan Asset Management gehen getrennte Wege. Das gab Pfeifer auf dem Karriere-Netzwerk „Linkedin“ bekannt. Eine Sprecherin von J.P. Morgan Asset Management bestätigte die Informationen. Pfeifer legt nach eigenen Angaben vorerst eine kleine Pause ein, möchte der Finanzindustrie aber erhalten bleiben.

Pfeifer war erst im April 2024 zu J.P. Morgan ins Asset Management gewechselt und leitete seitdem das Geschäft in Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie in Griechenland. Er berichtete seitdem an Christoph Bergweiler, der Pfeifers Position vorher innehatte, dem dann aber die Verantwortung für das Fondsgeschäft in Kontinentaleuropa übertragen wurde.

Pfeifer war für mehrere französische Asset Manager tätig

Pfeifer war vor seinem Wechsel zu J.P. Morgan Asset Management bei Amundi Asset Management in Paris als weltweiter Vize-Vertriebschef (Deputy Global Head of Sales) für ETF-, Indexing- und Smart-Beta-Strategien tätig. Seit 2016 arbeitete der gebürtige Österreicher in verschiedenen Rollen für Amundi Deutschland, unter anderem auch als Leiter des Standorts Frankfurt sowie Leiter des deutschen Vertriebs. Weitere berufliche Stationen waren die BNP Paribas, die Deutsche Bank sowie die Societe Generale.

Bei J.P. Morgan Asset Management soll vorerst das Managementteam das Geschäft weiterführen, bis ein Nachfolger für Pfeifer gefunden ist. Insgesamt verwaltet die US-Bank im Asset Management ein Vermögen von über 3,4 Billionen US-Dollar.