Eine umgekippte Tasche im Flugzeug, eine Skizze auf der Spucktüte – so entstand 1984 die berühmteste Handtasche der Welt. Am 10. Juli wurde sie für 8,6 Millionen Euro versteigert.

Aktualisiert am: 11. Juli 2025

Eine umgekippte Tasche im Flugzeug, ein hilfsbereiter Sitznachbar und eine Skizze auf einer Spucktüte – so entstand 1984 die wohl berühmteste Handtasche der Welt. Am 10. Juli versteigerte Sotheby's Paris nun die allererste Birkin Bag, die jemals entstand. Nicht irgendeine Birkin – die Birkin. Der ursprüngliche Prototyp von 1984, der eine Luxusrevolution auslöste. Am Ende wechselte die Ur-Tasche für 8,6 Millionen Euro den Besitzer – unter Applaus im Saal des Auktionshauses Sotheby’s.

Die Geschichte liest sich wie ein romantischer Filmplot, aber anstatt sich zu verlieben, erschufen zwei Fremde eines der begehrtesten Objekte der Modewelt. 1981 saß Jane Birkin im Flugzeug von Paris nach London, als ihre übervolle Handtasche, die eher ein Weidenkorb war, umkippte und der Inhalt sich über den Boden verteilte. Ihr Sitznachbar war Jean-Louis Dumas, damals Chef von Hermès.

Während Birkin ihre Sachen aufsammelte, entspann sich ein Gespräch über das Problem geräumiger Handtaschen. Groß sollten sie sein, größer als die Kelly, aber kleiner als ein Koffer. Ausgestattet mit Innentaschen von Hermès. Dumas zeichnete die „Birkin Bag“ auf eine Spucktüte und bat sie, das Modell unter ihrem Namen vermarkten zu dürfen. 1984 erhielt sie den ersten handgefertigten Prototyp.

Jane Birkin erhielt jährlich 30.000 Pfund dafür, dass sie ihren Namen für die Tasche lieh. Sie spendete jeden Penny für wohltätige Zwecke.

Ein Unikat mit Geschichte

Die Tasche, die nun versteigert wird, unterscheidet sich deutlich von heutigen makellosen Birkin-Modellen. Diese schwarze Schönheit trägt einen Schulterriemen (später gestrichen), Janes Initialen „J.B.“ eingraviert, und – hier kommt der Clou – einen eingebauten Nagelknipser, der an einer Kette baumelt. Denn was ist Luxus ohne Praktikabilität?

Jane Birkin hätschelte ihre Namensvettern-Tasche nicht. Sie stopfte sie voller Leben, dekorierte sie mit Aufklebern und trug sie überallhin – ein ganzes Jahrzehnt lang. Die sichtbaren Gebrauchsspuren, die heute jeden Sammler schockieren würden, machen das Stück authentisch und einzigartig. Und sind ein Beweis dafür, dass Luxus gelebt werden kann, nicht nur bewundert.

Birkin Bag aus Krokodilleder © Imago Images / Zoonar

Was als praktische Lösung begann, entwickelte sich zum ultimativen Luxusobjekt. Heute funktioniert der Birkin-Markt nach eigenen Regeln: Kein Online-Kauf, keine Schaufensterauslagen, strenge Auswahl der Käufer durch Hermès. Wartelisten bestimmen den Zugang, künstliche Verknappung befeuert die Nachfrage.

Studien attestieren der Birkin Bag beeindruckende Renditen als Investment. Eine Baghunter-Analyse von 2016 errechnete eine jährliche Wertsteigerung von 14,2 Prozent über 35 Jahre – mehr als S&P 500 oder Gold im gleichen Zeitraum erzielten.

Die Auktion des Jahres

Sotheby's plante ursprünglich einen Online-Verkauf. Das enorme Interesse zwang das Auktionshaus zur Live-Versteigerung. „Es gibt keine andere Tasche wie diese“, erklärt Sotheby's-Expertin Morgane Halimi im Vorfeld. „Es gibt selten Momente, in denen ein Objekt zur Legende wird – diese Birkin ist so ein Moment.“

Jane Birkin im Jahr 1969 © Imago Images / United Archives

Das Auktionshaus erwartete bereits im Vorfeld, dass dieses Original alle Rekorde bricht. Denn frühere Birkins wurden für 450.000 US-Dollar verkauft. Aber das waren nur seltene Editionen. Dies war die Ur-Tasche – die Eva aller Birkins. 1994 versteigerte Jane Birkin ihre Tasche erstmals für einen guten Zweck.

Was diese Auktion besonders macht , ist nicht nur der Preis. Es ist die Geschichte. In unserem Instagram-Zeitalter inszenierter Momente fühlt sich der Birkin-Ursprung erfrischend analog an. Zwei Menschen, ein Flugzeug, ein Moment der Inspiration. Die Tasche verkörpert eine Zeit, als Luxus noch nicht durchgeplant und fokusgruppen-getestet war.