Herr Rauch, ist die Welt zum Klimaschutz bereit?

DAS INVESTMENT.com: Herr Rauch, ist die Welt überhaupt zum Klimaschutz bereit?



Ernst Rauch: Ja, auf jeden Fall. Der Klimagipfel in Kopenhagen ist nicht das Ende. Fest steht, und da gibt es auch einen großen Konsens, dass die Welt ein Kyoto-Nachfolgeabkommen braucht. Ich erwarte also auf jeden Fall einen ersten Schritt in Richtung eines neuen Klima-Rahmenvertrags.



DAS INVESTMENT.com: Eine Minimal-Einigung kann angesichts der maximalen Probleme kaum als Erfolg gefeiert werden. Was halten Sie davon, dass in Kopenhagen voraussichtlich keine detaillierten Klima-Gesetze ausgehandelt werden?



Rauch: Es ist nicht glücklich, weil nun der Zeitdruck noch größer wird. Für eine konkrete Gesetzgebung bleiben nur noch zwei bis zweieinhalb Jahre. 2012 endet der erste Verpflichtungszeitraum des Kyoto-Protokolls. Für die zweite Periode brauchen wir neue Zielvorgaben zur Senkung der Treibhausgase.



DAS INVESTMENT.com: Was bedeutet das für Umwelttechnologie-Unternehmen, besonders jene aus dem Bereich erneuerbare Energien?