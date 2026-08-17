Der hessische Vermögensverwalter Frankfurter Vermögen holt David Kaynak für institutionelle Kunden. Welche Häuser er vorrangig betreuen soll.

David Kaynak startet als Direktor für institutionelle Kunden bei der Frankfurter Vermögen (FV).

Die FV Frankfurter Vermögen mit Sitz in Bad Homburg hat ihr Team für institutionelle Kunden erweitert. David Kaynak startet als Direktor für institutionelle Kunden. Zunächst betreut er Sparkassen und Volksbanken.

Kaynak kommt von Columbia Threadneedle Investments. In vorherigen Stationen war er Private Wealth Manager bei einer Sparkasse und Investment Berater bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Die FV Frankfurter Vermögen ist ein unabhängiger Vermögensverwalter. Uwe Eilers gründete das Unternehmen 2009. Die FV verwaltet rund 150 Depots.