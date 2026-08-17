Institutionelle Anleger
Frankfurter Vermögen holt Direktor für institutionelle Kunden
Von Columbia Threadneedle Investments Frankfurter Vermögen besetzt Position für institutionelle Kunden
Die FV Frankfurter Vermögen mit Sitz in Bad Homburg hat ihr Team für institutionelle Kunden erweitert. David Kaynak startet als Direktor für institutionelle Kunden. Zunächst betreut er Sparkassen und Volksbanken.
Kaynak kommt von Columbia Threadneedle Investments. In vorherigen Stationen war er Private Wealth Manager bei einer Sparkasse und Investment Berater bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).
Die FV Frankfurter Vermögen ist ein unabhängiger Vermögensverwalter. Uwe Eilers gründete das Unternehmen 2009. Die FV verwaltet rund 150 Depots.
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?