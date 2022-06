Umfrage So wechseln Kunden ihre Kfz-Versicherung

Wechselbereite Kfz-Versicherungskunden nutzen am liebsten das Internet als Informationsquelle. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des Beratungshauses Heute und Morgen. Aber auch Vermittler bleiben erfolgreiche Wechseltreiber mit hohen Abschlussquoten.

Für die Studie namens Customer Journey zur Kfz-Versicherung 2022 untersuchten die Experten von Heute und Morgen Anlässe, Wege und Treiber. Befragt wurden im März dieses Jahres insgesamt 505 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren, aufgeteilt in zwei Gruppen.

Zur ersten Gruppe gehörten Kunden, die in den letzten zwölf Monaten ihre Kfz-Versicherung gewechselt hatten. 267 Teilnehmer gehörten dazu. Die zweite Gruppe setzte sich aus 238 Kunden zusammen, die sich aktiv informiert, am Ende aber ihre Versicherung nicht wechselten.

Wichtigster Auslöser ist der Wunsch nach einem besseren Preis

In der Umfrage traf dies auf 78 Prozent der Fälle zu. Andere Gründe liegen weit dahinter. So sagten 8 Prozent der Teilnehmer, dass sie einen Hinweis vom Versicherungsvermittler erhalten hätten.

Im Vergleich zu den Vorjahren nutzen die wechselbereiten Kunden eine größere Zahl von Informationsquellen. Die Anzahl der Kontaktpunkte ist von durchschnittlich 2,1 im Jahr 2019 auf heute 2,5 gestiegen.

Mit großem Vorsprung ist dabei das Internet die am häufigsten genutzte Informationsquelle. 85 Prozent greifen darauf zurück. Vergleichsportale spielen hier eine zentrale Rolle, berichten die Forscher.

In der Familie und im Freundeskreis informieren sich 21 Prozent. Telefonisch erkundigen sich 19 Prozent beim Bankberater, Versicherungsvertreter oder Makler. Den persönlichen Kontakt zu diesen suchen 18 Prozent. Zudem fordern 5 Prozent bei ihren Vermittlern Auskünfte per E-Mail an. 9 Prozent setzen auf Informationen aus Zeitschriften und Zeitungen. 5 Prozent nutzen zudem Radio- und TV-Berichte.

Vermittler sind in der Entscheidungsphase wichtig

Zwar bleibt das Internet der stärkste Abschlussweg. Rund 57 Prozent der Befragten sagten, dass sie über Vergleichsseiten oder Anbieter-Websites ihre Police abschlossen. Allerdings unterzeichnen immerhin 39 Prozent der Versicherten bei Vermittlern. Im Jahr 2019 waren es nur 36 Prozent.

Berater seien daher weiterhin besonders starke und erfolgreiche Wechseltreiber mit hohen Abschlusserfolgsquoten, schreiben die Experten von Heute und Morgen. Insbesondere Versicherungsvertreter hätten ihre Position bei den Abschlüssen gegenüber den freien Maklern ausbauen können.