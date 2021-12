Hidden Champions Attraktive Nische: Gemischte Geschäftshäuser

Der höhere Verwaltungsaufwand lässt sich nicht wegdiskutieren. Er ist in der Tat einer der Nachteile der Geschäftshäuser. Ein oder mehrere Gewerbemieter und mehrere Wohnungen sind verwaltungsintensiver als ein Single-Tenant-Büroobjekt. Allerdings muss der Investor im Gegenzug kein Single-Tenant-Risiko tragen, insofern bringt der höhere Aufwand auch ein Mehr an Sicherheit. Außerdem haben die kleineren Gewerbemieter oft eine größere Standorttreue als Großunternehmen. Häufig sind die Mieter schon lange an das Objekt gebunden, auch erhebliche Investitionen in die Immobilie durch den Mieter sind nicht selten.Ein weiterer Vorteil der Geschäftshäuser ist ihre unschlagbare Lage, oft in den Innenstädten oder in den Stadtteilzentren. In aller Regel sind diese Lagen gewachsen, schon seit vielen Jahren etabliert und häufig nicht duplizierbar. Die gemischte Nutzung bringt Urbanität und Vitalität mit sich. In den Büros sind die Menschen tagsüber anwesend, in den Wohnungen dagegen abends, der Einzelhandel zieht bis zum mittlerweile späten Ladenschluss Menschen an. Kurz: Die Lagen sind rund um die Uhr belebt.Dies ist städtebaulich seit Jahren gewünscht. Die reinen Büro- oder Schlafstädte sind längst überholt. Dies spiegelt sich vor allem auch in der Nachfrage nach Wohnraum wider. Die Menschen wollen wieder in den Städten, in belebten Quartieren leben, wo Schulen, Kitas und Supermärkte nahe sind. Sie wollen auch nicht mehr 75 Minuten mit der S-Bahn zur Arbeit fahren, sondern eher 15 Minuten mit dem Rad. Dieser Trend manifestiert sich schon seit mehreren Jahren und insbesondere die Wohn- und Geschäftshäuser werden davon profitieren. Die Lagen dieser Objekte sind oft nachhaltig wertstabil und werden auch in zehn oder 15 Jahren noch gefragt sein. Bei zahlreichen reinen Bürolagen dagegen, die in vielen deutschen Städten oft am Standrand angesiedelt wurden, ist dies keineswegs absehbar. Ein weiterer Vorteil: Gemischte Geschäftshäuser funktionieren auch in kleineren Städten. Investoren haben so die Möglichkeit, den abgegrasten Märkten in den A-Städten auszuweichen.Insgesamt sind vor allem kleinere Wohn- und Geschäftshäuser ein unterschätztes Segment. Investoren verschenken Rendite, wenn sie in der Hochpreisphase bei den etablierten, nutzungsartenreinen Objekttypen bleiben. Zwar sind die Wohn- und Geschäftshäuser kleinteilig und aufwendig in der Verwaltung. Aber sie sind auch wertstabil, risikoarm und werden vom allgemeinen Trend zur Urbanisierung profitieren. Der wichtigste Punkt ist jedoch: In diesem Segment kann man noch Objekte zu guten Preisen erwerben.