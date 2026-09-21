DAS INVESTMENT: Sie und Ihr Mitgründer Max Köhn waren rund fünf Jahre Analysten bei DJE Kapital . Wie kam es zur Entscheidung, einen eigenen Fonds aufzulegen? Kerkhoff: Wir haben uns relativ früh bei DJE Kapital kennengelernt. Wir waren ab 2017 gemeinsam Analysten. Max Köhn hat den globalen Healthcare-Sektor abgedeckt, ich den globalen Technologiesektor. Gleichzeitig hatten wir auch Fondsverantwortung – nicht von Anfang an, aber nach etwa anderthalb Jahren hat sich das herauskristallisiert. Ich habe den DJE Mittelstand und Innovation (ISIN: LU1227570055 ) gemanagt, Max Köhn den DJE Europa (ISIN: LU0229080576 ). Wir haben früh Vertrauen und Verantwortung von unseren Vorgesetzten bekommen und sind dadurch durch alle Höhen und Tiefen des Kapitalmarkts gegangen. 2022 hat sich dann herauskristallisiert, dass wir uns stärker fokussieren wollten. Bei DJE war der Ansatz naturgemäß global , wir wollten uns stärker auf Nischenthemen spezialisieren und einen eigenen Fonds auflegen. Das haben wir 2023 umgesetzt und sind mit DJE im Guten auseinandergegangen. Jetzt verfolgen wir einen ganz anderen, deutlich fokussierteren Ansatz, was in der Nische sehr hilfreich ist.

Seit Auflage Ihres Fonds K&K Wachstum und Innovation (ISIN: DE000A3ERMG0) im Oktober 2023 haben Sie eine Rendite von 43 Prozent erzielt. 2024 wurden Sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Best Newcomer. Im vergangenen Jahr lag die Rendite bei 2,8 Prozent. Was ist der Grund?



Kerkhoff: Wir haben verschiedene Tranchen. Bei der institutionellen Tranche, wo wir keine Ausschüttung haben und ein paar andere Kostenthemen mit hineinspielen, liegen wir seit Auflage bei etwa 50 Prozent Performance, im vergangenen Jahr bei etwa vier Prozent.



Letztes Jahr gab es einige Themen: In Europa gab es eine starke Sektorrotation, Healthcare lief wirklich schlecht. Gleichzeitig waren Defensivwerte sehr stark, die teilweise hoch in der Benchmark gewichtet sind, ebenso Financials und Banken – Sektoren, die wir als Wachstums- und Innovationsfonds nicht so stark gewichtet haben. Letztes Jahr war insofern eine Verschnaufpause, jetzt zieht es wieder an.



Wir haben unseren Anlegern gesagt, dass wir über einen Zyklus mindestens zehn Prozent im Jahr nach Kosten erwirtschaften wollen. Mit knapp 50 Prozent in drei Jahren liegen wir da gut im Rennen. Das ist eine normale Phase am Kapitalmarkt, das kannten wir auch schon aus DJE-Zeiten, wo der Investment Case in einem Jahr mal nicht aufgegangen ist, dafür im nächsten.



Auch der Endanleger sollte über mehrere Jahre hinweg schauen. Wir sind aktuell sehr optimistisch, was die Zukunft angeht, trotz verschiedener Themen in der Welt. Small- und Mid-Caps sollten als kleiner Baustein in jedem Portfolio stecken. Seit Auflage sind wir mit der Entwicklung sehr zufrieden.

Sie investieren hauptsächlich in Small- und Mid-Cap-Unternehmen aus Skandinavien und der DACH-Region. Warum gerade diese Regionen?



Kerkhoff: Wir haben uns für diese Region entschieden, weil sie die meisten Hidden Champions pro Million Einwohner in Europa hat. Die Dichte an Nebenwerten ist hier besonders hoch – klassisch der deutsche Mittelstand, das gibt es aber auch in Skandinavien, Österreich und der Schweiz. Diese Konzentration an kaufbaren Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe finden wir in dieser Dichte in keiner anderen europäischen Region.



Das heißt nicht, dass diese Unternehmen besser oder schlechter sind als anderswo, wir haben einfach eine größere Auswahl. Gleichzeitig sind das sehr innovative Regionen, vor allem Skandinavien und die Schweiz, aber auch Deutschland weiterhin. Auf der Fondsseite haben wir dadurch eine hohe Vielfalt an Unternehmen, aus denen wir wählen können. Für uns ist es außerdem wichtig, direkt zum Management zu fahren – und diese Region kennen wir historisch sehr gut.

Welche Faktoren machen diese Regionen so stark?



Kerkhoff: Die Innovationskraft ist erheblich, vor allem in der zweiten und dritten Reihe. Wir haben dafür verschiedene Datenquellen ausgewertet: Die Schweiz sticht bei Innovationskraft und Forschung und Entwicklung besonders hervor, danach folgen die skandinavischen Regionen. Deutschland schwächelt aktuell, das muss man fair sagen, trotzdem gibt es weiterhin extrem viele spannende Unternehmen. Wir achten darauf, dass ein Unternehmen einen gewissen Burggraben hat, also hohe Marktanteile, im besten Fall sogar Weltmarktanteile.

“ Auch in Sektoren wie der Chemieindustrie, die von hohen Energiekosten abhängt, sind wir nicht investiert.

Ein schönes Beispiel: Keine ASML-Maschine der Welt würde ohne Komponenten aus der Schweiz oder aus Deutschland ausgeliefert. Deshalb bleibt das eine sehr starke Region. Wir Deutschen müssten in den nächsten Jahren zwar noch einen Zahn zulegen, aber ich vertraue der hart arbeitenden Bevölkerung und der Innovationskraft unserer Unternehmen. Wenn man die richtigen Unternehmen findet, gibt es hier weiterhin viele Renditechancen.

In welchen Wirtschaftszweigen liegt aktuell das meiste Potenzial?



Kerkhoff: Wir konzentrieren uns auf strukturell wachsende Sektoren, vor allem Technologie und Healthcare, aber auch Industrie – dieser Bereich ist aktuell sehr stark im Fonds gewichtet, weil wir Energieversorgung und Infrastruktur spannend finden. Wir sind deshalb kaum in Unternehmen positioniert, die von der Automobilwirtschaft abhängen, was aktuell ohnehin eine Schwächezone ist.



Auch in Sektoren wie der Chemieindustrie, die von hohen Energiekosten abhängt, sind wir nicht investiert. Diese strukturellen Verlierer, gerade auch in Deutschland, haben wir von vornherein ausgeschlossen. Im Fokus stehen eher Wachstumsunternehmen, die Innovationen hervorbringen und versuchen, diese weltweit zu verkaufen.