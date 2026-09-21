Hier findet Fondsmanager René Kerkhoff die besten Nebenwerte
DAS INVESTMENT: Sie und Ihr Mitgründer Max Köhn waren rund fünf Jahre Analysten bei DJE Kapital. Wie kam es zur Entscheidung, einen eigenen Fonds aufzulegen?
Kerkhoff: Wir haben uns relativ früh bei DJE Kapital kennengelernt. Wir waren ab 2017 gemeinsam Analysten. Max Köhn hat den globalen Healthcare-Sektor abgedeckt, ich den globalen Technologiesektor. Gleichzeitig hatten wir auch Fondsverantwortung – nicht von Anfang an, aber nach etwa anderthalb Jahren hat sich das herauskristallisiert.
Ich habe den DJE Mittelstand und Innovation (ISIN: LU1227570055) gemanagt, Max Köhn den DJE Europa (ISIN: LU0229080576). Wir haben früh Vertrauen und Verantwortung von unseren Vorgesetzten bekommen und sind dadurch durch alle Höhen und Tiefen des Kapitalmarkts gegangen. 2022 hat sich dann herauskristallisiert, dass wir uns stärker fokussieren wollten.
Bei DJE war der Ansatz naturgemäß global, wir wollten uns stärker auf Nischenthemen spezialisieren und einen eigenen Fonds auflegen. Das haben wir 2023 umgesetzt und sind mit DJE im Guten auseinandergegangen. Jetzt verfolgen wir einen ganz anderen, deutlich fokussierteren Ansatz, was in der Nische sehr hilfreich ist.