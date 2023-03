Ein Bundesland Hier bekommen ostdeutsche Rentner 5.000 Euro vom Härtefallfonds

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Darum gibt es den Härtefallfonds

Darum gibt es den Härtefallfonds Seite 2 − So kommen Betroffene an ihr Geld

Rund 6,8 Millionen Rentner in Deutschland bekamen 2021 weniger als 853 Euro gesetzliche Rente. Damit lag mehr als jede dritte Rente (37 Prozent) unterhalb des Grundsicherungsniveaus. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der AfD hervor, die der Welt exklusiv vorliegt.

Besonders häufig erhalten demnach Frauen Niedrigrenten. So bezog mehr als jede zweite der insgesamt 10,3 Millionen Altersrentnerinnen eine Rente von weniger als 853 Euro. Demgegenüber erzielten von den insgesamt 8,2 Millionen Männern knapp 1,6 Millionen eine Rente unterhalb der Schwelle – das entspricht rund 19 Prozent.

>> 5 Tipps für Frauen, um die Rentenlücke zu verringern, findest du hier.

Diese Menschen wurden bei der Ost-West-Rentenüberleitung benachteiligt

In Ostdeutschland ist diese Differenz zwar nicht so gravierend, da dort der Anteil vollzeitarbeitender Frauen viel höher war. Außerdem gaben dort viel weniger Ehefrauen ihre Berufstätigkeit auf, um sich komplett dem Haushalt und der Kindererziehung zu widmen oder Angehörige zu pflegen. Doch diejenigen, die das taten und sich vor dem Renteneintritt scheiden ließen, stehen nun besonders schlecht da. Denn im Gegensatz zu Westdeutschland erfolgte in der DDR nach der Scheidung kein Versorgungsausgleich.

Auch nach der Rentenüberleitung vom Recht der DDR in das Recht der BRD in den 90er Jahren änderte sich für diese Frauen nichts. Schuld war ein Verfassungsgerichtsurteil, demnach ihre geschiedenen Männer nicht nachträglich zu Rentenausgleichszahlungen herangezogen werden dürfen.

Außerdem wurden bestimmte Berufsgruppen wie Bergleute, Postangestellte, Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Balletttänzer bei der Rentenüberleitung vom Recht der DDR in das Recht der BRD benachteiligt. Denn nach DDR-Rentenrecht standen ihnen Zuschläge zu, die die Gesundheitsgefährdung und sonstige außergewöhnliche Belastungen bei der Arbeit würdigen sollten. Mit der Überführung ins neue Rentensystem wurden all diese Zuschläge ersatzlos gestrichen.

2.500 oder 5.000 Euro Einmalzahlung

Auch Spätaussiedler sowie jüdische Kontigentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion mussten Abstriche bei der Rente hinnehmen. So traten in den 90-er Jahren Änderungen im Fremdrentenrecht in Kraft. Damit wurden die Renten von Spätaussiedlern unabhängig von Ausbildung und Erwerbsbiografie jeweils auf das Existenzminimum gedeckelt und vereinheitlicht. Noch schlechter stehen jüdische Kontigentflüchtlinge da: Ihre in der Heimat erworbenen Rentenansprüche werden bei der Berechnung der deutschen Rente gar nicht berücksichtigt.

Nun will die Bundesregierung diesen Menschen eine Finanzsprite zukommen lassen. Unter dem Namen „Stiftung des Bundes zur Abmilderung von Härtefällen aus der Ost-West-Rentenüberleitung, für jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler“ hat sie Mitte November 2022 einen Härtefallfonds eingerichtet, aus dem Betroffene eine pauschale Entschädigung von 2.500 Euro bekommen können. Dafür müssen sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Tritt das Bundesland, in dem sie leben, dem Fonds bei, winken ihnen sogar 5.000 Euro Einmalzahlung. Dieser Betrag ist unpfändbar und wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet.

Mecklenburg-Vorpommern macht mit

Träger des Härtefallfonds auf Bundesebene ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Die Bundesländer können noch bis zum 31. März dem Fonds beitreten. „Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hat Anfang November 2022 ihre Bereitschaft erklärt, sich am Härtefallfonds finanziell zu beteiligen“, erklärt BMAS auf Nachfrage von DAS INVESTMENT. Verbindliche Erklärungen weiterer Länder über einen beabsichtigten Stiftungsbeitritt gebe es bislang noch nicht.

Doch welche Voraussetzungen müssen ostdeutsche Rentner erfüllen, um die Leistung zu bekommen? BMAS schildert diese wie folgt:

Sie haben am 1. Januar 2021 eine oder mehrere Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung von insgesamt weniger als 830 Euro netto (nach Abzug von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung) bezogen. Auch ausländische Renten zählen dazu.

Sie hatten am 1. Januar 1992 das 40. Lebensjahr bereits vollendet. Sie erfüllen diese Voraussetzung, wenn sie vor dem 2. Januar 1952 geboren sind.

Ihre Rente (Altersrente, Erwerbsminderungsrente oder Erziehungsrente) hat nach dem 31. Dezember 1996 begonnen und sie haben in der ehemaligen DDR (längstens bis zum 31. Dezember 1991):

mindestens 10 Jahre ununterbrochen bei der Deutschen Reichsbahn, der Deutschen Post oder im Gesundheits- und Sozialwesen gearbeitet oder mindestens 4 Jahre lang Familienangehörige gepflegt und deshalb ihre Beschäftigung vollständig aufgegeben oder mindestens 5 Jahre lang in einer „bergmännischen Tätigkeit“ im Sinne des DDR-Rechts in der Carbochemie/Braunkohleveredelung gearbeitet oder ihre Beschäftigung aufgegeben, weil sie für insgesamt mindestens 10 Jahre mit ihrem Ehegatten für einen dienstlichen Aufenthalt in das Ausland gereist sind oder nach Beendigung ihrer aktiven Laufbahn als Balletttänzerin oder Balletttänzer am 31. Dezember 1991 eine berufsbezogene Zuwendung bezogen



oder