163 Milliarden US-Dollar In diesen Ländern erzielten Kryptoanleger die höchsten Gewinne

Entgegen schwankender Umrechnungskurse und Nachhaltigkeitsdebatten konnten Kyptoanleger im Jahr 2021 Gewinne von 163 Milliarden US-Dollar einfahren. Das geht aus einer Grafik des Online-Portals Statista hervor. Dabei stehen Investoren aus einem Land unangefochten an der Spitze.

in Deutschland

Trotz stark schwankender Umrechnungskurse und der anhaltenden Diskussion um die Nachhaltigkeit der großen Blockchains hinter Bitcoin und Ethereum war 2021 ein erfolgreiches Jahr für Kryptoanleger. Das zeigt eine Grafik von Statista die auf den Schätzungen der Datenplattform Chainalysis basiert.

Allein Kryptofans aus den USA konnten im vergangenen Jahr 47 Milliarden US-Dollar mit dem Handel von Bitcoin und Co. erwirtschaften. Aber auch Investoren im Vereinigten Königreich, Deutschland oder Japan erreichten Gewinne von geschätzten 8,2, 5,8 und 5,8 Milliarden US-Dollar.

Chinesische Anleger schafften es mit geschätzten 5,1 Milliarden US-Dollar auf Platz 5. Was sich jedoch im laufenden Jahr ändern dürfte: Denn Ende September 2021 verbot die chinesische Zentralbank sämtlichen Handel mit Kryptowährungen.



Russland befindet sich mit 4,3 Milliarden US-Dollar auf dem siebten Platz. Die Analysten vermuten jedoch auch hier einen Umschwung, aufgrund der aktuellen Wirtschaftssanktionen durch den Krieg in der Ukraine. Plante die Zentralbank Anfang des Jahres noch, den Handel mit Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen zu verbieten, will die Regierung in Zukunft vermehrt auf entsprechende Zahlungsmittel setzen, um internationale Sanktionen zu umgehen.

Laut der Analysten von Chainalysis ist eine genaue Angabe der mit dem Handel mit Kryptowährungen erwirtschafteten Gewinne einzelner Investoren oder Wallets aufgrund der dezentralen Natur der Blockchain kaum möglich. Deshalb wurden zur Ermittlung der Schätzwerte die Transaktionsdaten der beobachteten Kryptobörsen ausgewertet, auf US-Dollar umgerechnet und prozentual auf den Web-Traffic der Länder, die auf besagte Kryptobörsen zugegriffen haben, umgerechnet. Insgesamt wurden 2021 laut diesem Modell rund 163 Milliarden US-Dollar Gewinn mit dem Handel mit Kryptowährungen erwirtschaftet, 130 Milliarden US-Dollar mehr als 2020.

>> Grafik vergrößern