Arbeitsausfall, Naturkatastrophen, Cyber-Schutz Hier haben Unternehmer große Versicherungslücken

Die meisten Unternehmer in Deutschland schätzen ihre Absicherung gegen alle möglichen Risiken als mittel bis gut ein, rund jeder Fünfte sogar als sehr gut. Das zeigt eine Umfrage des Münchener Insurtechs Finanzchef24. Für den Gewerbeversicherungsreport wurden insgesamt 800 Unternehmer und Selbstständige befragt.

Frauen fühlen sich schlechter abgesichert

Dabei stellten die Forscher Unterschiede zwischen einzelnen Branchen sowie zwischen Männern und Frauen fest. So empfinden sich Frauen und Unternehmer aus der Schönheits- und Baubranche tendenziell als etwas schlechter abgesichert. Selbstständige in Beratung und Handel hingegen fühlen sich meist besser aufgestellt als der Durchschnitt.

Bei der Frage nach einzelnen Risiken stellten die Forscher jedoch zum Teil erhebliche Versicherungslücken fest. So halten sich nur 13 Prozent aller Befragten für sehr gut abgesichert, wenn es um einen gesundheitlichen Ausfall geht. Ähnlich sieht es bei Naturkatastrophen (13 Prozent) oder einem Hackerangriff (15 Prozent) aus.

Fast jeder 4. plant mehr Ausgaben für Gewerbeversicherungen

Trotz der selbst eingeräumten Lücken plant die Mehrheit der Befragten in den nächsten zwölf Monaten keine Mehrausgaben in Sachen Versicherung. 67 Prozent wollen ähnlich viel Geld veranschlagen wie in den Vorjahren. Nur knapp ein Viertel der Befragten (23 Prozent) will künftig mehr in Absicherung investieren. Einen Großteil davon machen mit 30 Prozent die Dienstleister aus. Unter den Handwerkern hingegen verspüren nur 13 Prozent den Wunsch nach mehr Versicherungsschutz.

Weniger in Gewerbeversicherungen investieren wollen knapp 10 Prozent der Befragten. Bei Unternehmern aus der Gastronomie ist dieser Anteil mit 29 Prozent besonders hoch.