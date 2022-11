Im Oktober Hier kommen die 10 Lieblings-Aktien der Wikifolio-Trader

Die Investment-Plattform Wikifolio bietet an, Investmentstrategien transparent zu machen. Nutzer könne in die dort hinterlegten Portfolios ("Wikifolios") anderer Nutzer schauen und auch ihre eigene Investmentstrategie öffentlich machen. Auf Wunsch sind die Strategien über Partnerhäuser mittels Zertifikat investierbar. Die meisten Wikifolio-Strategien bestehen aus Aktien.

Die Macher von Wikifolio haben uns einen Einblick gegeben, welche Einzelaktien bei den Tradern zuletzt besonders gefragt waren. Die Plätze 2 und 4 sind wegen punktgleichheit beim Popularitäts-zuwachs jeweils doppelt belegt.

Wir stellen die zehn beliebtesten Titel des Monats Oktober 2022 in unserer Bilderstrecke vor.

Schlaglicht auf Exxon Mobil

Wikifolio-Trader Michael Kranich sagt zur Aktie des US-Mineralölkonzerns Exxon Mobil:

„Das Unternehmen hatte erst vor kurzem seine sehr starken Quartalzahlen veröffentlicht. Daraufhin wurden unter anderem die Quartalsdividende auf aktuell 3,25 prozent gesteigert und die Aktienrückkäufe erhöht. Somit steht Exxon Mobil aktuell exzellent da.“

Wie es weitergehen könnte? „Da die Energiekriese nicht so schnell überwunden werden dürfte, sollte die Nachfrage nach Öl und Gas – insbesondere in Europa – weiter hoch bleiben. Es sei denn, es käme zu einem starken wirtschaftlichen Einbruch, der Ölnachfrage und Ölpreis senken würde. Allerdings hat die Opec+ die Förderziele schon jetzt gesenkt, um den Rohölpreis auch bei einer Rezession ungefähr auf dem aktuellen Niveau zu halten“, so Kranich.

Der Wikifolio-Händler verweist auch auf die Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens: „Langfristig beginnt Exxon Mobil auch bezüglich der CO2-Emmissionen umzudenken. Laut eigener Planung möchte man im Jahr 2050 für die eigenen Anlagen das Netto-Nullziel erreichen. Hierzu soll bis 2030 der Ausstoß um knapp 20 Prozent reduziert werden. Dies soll durch Investitionen in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar in den nächsten sechs Jahren gelingen. Hört sich zunächst ganz gut an. Wenn man aber bedenkt, dass der letzte Quartalsgewinn (nicht Jahresgewinn!) bei knapp 20 Milliarden US-Dollar lag, wirkt die Summe recht gering.“

Kranichs Fazit: „Aktuell läuft es bei Exxon Mobil rund, und der Trend des Aktienkurses zeigt in die richtige Richtung. Da global gesehen immer mehr Energie benötigt wird, ist das Unternehmen sehr gut aufgestellt und hat auch ausreichende Mittel, um weiterhin ganz vorne mitzumischen. Allerding sollte die Transformation aus meiner Sicht schneller laufen. Aus Anlegersicht würde ich sagen: Solange der Kurs der Aktie über der 200-Tagelinie liegt, könnte es interessant sein, investiert zu bleiben.“