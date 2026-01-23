In welchen Branchen verdienen Mitarbeiterinnen am meisten? Wie stehen Versicherer im Gehaltsranking der Frauen da? Das zeigt die aktuelle Studie des Karriere-Portals Kununu.

Frauen haben beim Gehalt oft das Nachsehen. In welchen Branchen sie dennoch am meisten verdienen, zeigt die aktuelle Kununu-Auswertung.

Für seinen aktuellen Gehaltscheck hat das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu über 1,13 Millionen Gehaltsangaben ausgewertet, darunter rund 615.000 aus dem Jahr 2025.

Die Methode

Das Ranking basiert ausschließlich auf Bewertungen der Plattform Kununu. Obwohl mit über 1.000 Gehaltsangaben pro Branche eine gewisse Basis gegeben ist, spiegelt dies nur die Erfahrungen der dort aktiven Nutzer wider.

Das Ergebnis

Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in Deutschland beträgt 51.272 Euro. Das sind gut 1.000 Euro mehr als im Vorjahr (50.239 Euro).

Während Männer in der Versicherungswirtschaft sich über Gehälter von im Schnitt rund 68.000 Euro jährlich freuen können, liegen die Durchschnittsgehälter der Frauen 12.257 Euro darunter (55.949 Euro). Das entspricht einer Differenz von mehr als 1.000 Euro im Monat und reicht nur für den dritten Platz im Ranking der Branchen, die Frauen die höchsten Gehälter zahlen.

Welche Branchen sich Frauen gegenüber großzügiger zeigen und was Mitarbeiterinnen bei den Top-10-Branchen verdienen, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

>> Die Branchen mit den höchsten Durchschnittsgehältern für alle Geschlechter finden Sie hier

Platz 10: Internet 1 / 10 Frau nimmt eine Sportveranstaltung mit dem Handy auf: Auch die Internet-Branche zählt zu den 10 Geschäftsfeldern, wo Frauen die höchsten Durchschnittsgehälter bekommen. Bildquelle: Unsplash