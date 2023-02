Teilen

Versicherer auf Rang 2 Hier winken Frauen die höchsten Gehälter

Die Versicherungen zahlen in Deutschland die höchsten Gehälter, so der Gehaltscheck 2023 vom Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu. Dies gilt aber nur für den Durchschnitt – und für Männer. Frauen können in einer anderen Branche mehr verdienen.