Während die Renditen von Staatsanleihen in der Eurozone aktuell bei rund 2,5 bis 3 Prozent verharren, locken High-Yield-Anleihen mit deutlich höheren Erträgen. Der ausschüttende iShares Euro High Yield Corporate Bond ESG SRI ETF (ISIN: IE00BKLC5874) verbindet die Renditechancen von High-Yield-Anleihen mit einem ESG-Ansatz. Dazu werden die in Euro emittierten Unternehmensanleihen nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien selektiert.

Chancen und Risiken von Hochzinsanleihen

Als Hochzinsanleihen (High Yield) werden Unternehmensanleihen bezeichnet, deren Rating unterhalb des Investment-Grade-Ratings (BB oder schlechter) liegt. Die Emittenten zahlen einen Risikoaufschlag für ihre geringere Bonität. High-Yield-Anleihen in der Eurozone bieten daher eine deutlich höhere Verzinsung – aktuell rund 4,4 Prozent Effektivverzinsung – als klassische Staats- oder Unternehmensanleihen mit guter Bonität.

Allerdings ist bei High-Yield-Anleihen auch das Ausfallrisiko höher: So liegen die Ausfallraten im europäischen High-Yield-Markt derzeit bei etwa 4 Prozent, was über dem langfristigen Durchschnitt liegt, allerdings dennoch als moderat gilt. Für dieses Risiko werden die Investoren über höhere Kupons entschädigt.

iShares-ETF mit halbjährlichen Ausschüttungen

Der im November 2019 in Irland aufgelegte iShares-ETF bildet den Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index physisch optimiert nach. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Teil des Bloomberg Euro High Yield Index sind, eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und einen ausstehenden Mindestbetrag von 250 Millionen Euro aufweisen.

Derzeit investiert der iShares-ETF in rund 340 Anleihen, deren maximale Gewichtung auf jeweils 3 Prozent begrenzt ist. Die Gewichtungen im zugrundeliegenden Index werden monatlich überprüft und angepasst. Das Fondsvolumen des ETF beträgt gut 450 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,25 Prozent pro Jahr.

Zweimal jährlich dürfen Anlegerinnen und Anleger sich über Ausschüttungen freuen, konkret im Mai und im November. Zuletzt betrug die jährliche Ausschüttungsrendite knapp 5 Prozent. Am stärksten gewichtet sind Anleihen aus den Branchen Kommunikation, zyklische Konsumgüter und Finanzdienstleistungen.

Schwankungsarme Performance

Im laufenden Jahr 2025 erzielte der iShares Euro High Yield Corporate Bond ESG SRI ETF eine Rendite von gut 5,6 Prozent. Auf Sicht von drei Jahren beträgt die Wertsteigerung sogar rund 25 Prozent, was einer jährlichen Rendite von 7,5 Prozent entspricht.

Die Volatilität ist in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen und beträgt über drei Jahre inzwischen weniger als 3 Prozent. Langfristig ist bei High-Yield-Anleihen allerdings eher mit einer Schwankungsbreite von durchschnittlich 5 bis 6 Prozent zu rechnen.

Risiken nicht vergessen

High-Yield-Anleihen bieten langfristig die Aussicht auf eine höhere Rendite als Investment-Grade- und Staatsanleihen – allerdings unter Berücksichtigung deutlich höherer Risiken. So können die Ausfallraten im High-Yield-Anleihenmarkt in wirtschaftlichen Rezessionsphasen plötzlich rasant steigen und das Kreditrisiko damit deutlich erhöhen. Steigenden Zinsen oder Rating-Herabstufungen können zusätzlich zu Kursverlusten führen und gerade in Stresszeiten an den Kapitalmärkten flammt schnell auch mal das Liquiditätsrisiko auf, denn die Mehrzahl der High Yield Anleihen sind weit weniger liquide als klassische Staatsanleihen.

Attraktive Rendite, regelmäßige Ausschüttungen und Risiken

Die Kombination aus einer attraktiven Rendite, sinkenden Zinsen in der Eurozone und einer robusten Nachfrage nach Unternehmensanleihen macht High Yield für Investoren interessant. Die Effektivverzinsung im Hochzinssegment liegt bei über 4 Prozent.

Der iShares Euro High Yield Corporate Bond ESG SRI ETF bietet Anlegerinnen und Anlegern die Chance, von den höheren Renditen des europäischen High-Yield-Marktes mit einem breit diversifizierten Portfolio zu profitieren – kombiniert mit einem klaren ESG-Ansatz. Wer bereit ist, das höhere Risiko einzugehen, kann sich mit dem ETF über eine attraktive Rendite und halbjährliche Ausschüttungen freuen.