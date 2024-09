DAS INVESTMENT: Herr Ottwein, vor welchem Hintergrund wurde der Siemens Sustainable High Yield (ISIN: DE000A2N66R4 (AK A), DE000A2N66S2 (AK B)) aufgelegt?

Bernd Ottwein

Bernd Ottwein: Zur Eindämmung der stark steigenden Inflation hoben die Zentralbanken ab Sommer 2022 die Leitzinsen aggressiv an. Dies führte in den Folgemonaten zu deutlichen Verlusten an den Anleihemärkten. Gleichzeitig eröffneten sich durch das gestiegene Marktzinsniveau und die erhöhten Risikoaufschläge Chancen im Anleihemarkt, insbesondere im High-Yield-Segment. Diese Entwicklungen gaben Anlass zur Auflage des Siemens Sustainable High Yield.

Wie hat sich der Publikumsfonds seit seiner Auflage entwickelt?

Ottwein: Seit Auflage im Februar 2023 hat der Siemens Sustainable High Yield einen erfolgreichen Start hingelegt. In einem Marktumfeld, das sowohl von Herausforderungen als auch von Chancen geprägt war, konnte der Fonds seit Auflage bis Ende Mai 2024 eine Performance von +10,45 Prozent erzielen. Damit übertraf der Fonds seine Benchmark, den Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index.

Welche Anlagestrategie verfolgen Sie im Fonds?

Ottwein: Der Fonds investiert vorrangig in Euro-denominierte High-Yield-Anleihen von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen, um Anlegern attraktive Erträge bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien zu bieten. Im Rahmen eines langjährig bewährten Management-Ansatzes soll mit Hilfe eines Scoring-Modells und weiterer Analysen, durch regelmäßige Partizipation an chancenreich gepreisten Neuemissionen, eine Outperformance erzielt werden.

Wie wird eine Risikobegrenzung gewährleistet?

Ottwein: Der Siemens Sustainable High Yield ist mit aktuell mehr als 180 Anleihen von 140 Emittenten aus 18 Branchen breit diversifiziert. Das Ausfallrisiko begrenzen wir innerhalb des High-Yield-Segments vor allem durch die Fokussierung auf Anleihen mit BB-Rating und den Verzicht auf Investments im C-Bereich. Zudem besteht für uns die Möglichkeit, bis zu 30 Prozent des Fonds-Exposures in Investmentgrade-Anleihen zu investieren.

Angesichts der zuletzt erfreulichen Spread-Einengung und der bewussten Untergewichtung schlechter gerateter Titel, hat der Fonds seine Ausrichtung für potenzielle Markteintrübungen etwas defensiver gestaltet. Diese Strategie soll den Fonds in die Lage versetzen, auch bei einem sich abschwächenden Marktsentiment Stabilität und Zuverlässigkeit zu bieten.

Wie erklärt sich die deutliche Outperformance gegenüber der Benchmark?

Ottwein: Durch die hohe Aktivität bei Neuemissionen erzielen wir eine signifikante Überrendite. So wurden seit Fondsauflage mehr als 160 attraktiv angesehene Neuemissionen gezeichnet. In der Regel erfolgt eine Zeichnung, wenn die am Primärmarkt emittierten Anleihen zu einem günstigeren Kurs als bereits im Markt gehandelte Sekundärmarktanleihen eines Emittenten erworben werden können.

Außerdem konnte der Fonds durch die gezielte Untergewichtung einiger schlechter gerateter Emittenten gegenüber der Benchmark profitieren.

Wie sehen Sie die weitere Perspektive des Fonds?

Ottwein: Die deutliche Belebung am Markt für Neuemissionen, getrieben durch Unternehmen, die das günstige Marktumfeld für sinkende Risikoaufschläge nutzen möchten, eröffnet weitere Chancen im Bereich der Neuemissionen. Viele dieser Emissionen dienen der Refinanzierung anstehender Bond-Fälligkeiten, was den Fonds in die vorteilhafte Position bringt, selektiv in wertsteigernde Anlagen zu investieren. In einem Markt, der sowohl durch Unsicherheiten als auch durch Chancen geprägt ist, wollen wir weiterhin Risiken minimieren und Opportunitäten im Markt für Neuemissionen nutzen, um eine nachhaltige Wertsteigerung zu erzielen.

Die Inhalte dieser Präsentation dienen nur der allgemeinen, nicht abschließenden Information und berücksichtigen daher nicht die rechtliche und/oder steuerliche Situation von einzelnen Personen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweils Steuerpflichtigen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die enthaltenen Informationen können eine individuelle, professionelle Rechts- und/oder Steuerberatung nicht ersetzen.

Die Inhalte dieser Präsentation sind nur zur Information bestimmt und sind daher in keiner Weise als Anlageberatung, als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrages oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen zu verstehen. Die hierin beschriebenen Fonds und Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern zum Erwerb verfügbar. Sie dürfen weder in den USA noch US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen Personen oder für deren Rechnung zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Diese Präsentation und deren Inhalte dürfen nicht an US-Staatsbürger oder in den USA ansässige Personen verteilt werden. Angaben zur Wertentwicklung eines Fonds basieren auf der Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für Ergebnisse in der Zukunft. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Ausführliche Angaben zum jeweiligen Fonds sind dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Jahres- und Halbjahresberichten sowie dem Basisinformationsblatt zu entnehmen, die Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Siemens Fonds Invest GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 81379 München erhalten. Diese Dokumente stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf dar.

Sämtliche Darstellungen und Erläuterungen in dieser Präsentation beruhen auf dem Informationsstand und der Einschätzung des Herausgebers zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Präsentation und können sich nach diesem Zeitpunkt ohne vorherige Mitteilung ändern. Als Grundlage dienen Daten und Informationen aus verschiedenen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit jedoch nicht eingestanden wird.

Für die Verwendung dieser Daten und Informationen wird keine Haftung übernommen.

Diese Präsentation sowie deren Inhalte werden ausschließlich zur bestimmungsgemäßen Verwendung durch den Empfänger überlassen und dürfen nicht in einem anderen Zusammenhang verwendet und/oder an Dritte weitergegeben werden. Durch die Überlassung dieser Präsentation wird eine Haftung gegenüber dem Empfänger oder Dritten nicht begründet.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter Siemens Sustainable High Yield - Siemens DE. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Siemens Fonds Invest GmbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.“

Siemens Fonds Invest GmbH ist allein für die Inhalte dieser Publikation verantwortlich. Universal Investment hat lediglich die Durchführung der Publikation organisiert.