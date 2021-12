High Yield-Anleihen und Floating-Rate Loans Diese Schwächen haben Rentenmarkt-ETFs

Seit ihrer Einführung im Jahr 1993 konnten Aktienindex-ETFs mehr als 2 Billionen US-Dollar einsammeln. Allein in den USA sind heute mehr als 1.200 entsprechende ETFs notiert. Im Großen und Ganzen wurden Anleger für ihr Vertrauen belohnt: In den fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2018 konnten Index-ETFs aktive Publikumsfonds in den neun wichtigsten Morningstar-Stilboxen um durchschnittlich 129 Basispunkte (BP) pro Jahr übertreffen. Diese Mehrrenditen gehen zu 40 Prozent auf höhere Kosteneffizienz zurück, denn Aktienindex-ETFs sind im Durchschnitt um 55 Basispunkte günstiger als aktive Fonds.

Index-ETFs für High Yield-Anleihen und Floating-Rate Loans sind dagegen eine neuere Erscheinung und erst seit 2007 beziehungsweise 2011 erhältlich. Die Vermutung liegt nahe, Index-ETFs könnten ihren Erfolg an den Aktienmärkten auch auf High Yield-Anleihen und Floating-Rate Loans übertragen (welche wir im Rahmen dieser Analyse einheitlich als „Leveraged Credit“ bezeichnen). Bisher hat sich diese Annahme nicht bewahrheitet. Tatsächlich sind passive Leveraged-Credit-ETFs seit ihrer Auflegung auch nach Abzug der Gebühren deutlich hinter aktiven Fonds zurückgeblieben.

Erhebliches Anlagevermögen eingesammelt

Payson Swaffield, Eaton Vance Management

Trotz ihres durchgehend schwachen Leistungsausweises konnten Index-ETFs auch im Leveraged Credit-Segment ein erhebliches Anlagevermögen einsammeln. Bis heute fließt viel Geld in diese Fonds. Per 31. Dezember 2018 verwalten die 34 in den USA notierten High-Yield-Index-ETFs ein Anlagevermögen von 34 Milliarden US-Dollar und damit 13,0 Prozent des gesamten Volumens der Morningstar-Kategorie „High Yield“ (einschließlich ETFs und herkömmlicher Fonds).

Die zwei auf Floating-Rate Loans spezialisierten Index-ETFs kamen auf ein Nettoanlagevermögen von 5,8 Milliarden US-Dollar, was 4,5 Prozent der Morningstar-Kategorie „Bank Loans“ entspricht (einschließlich ETFs und herkömmlicher Fonds). In den letzten drei Jahren bis zum 31. Dezember 2018 konnten High-Yield-Index-ETFs 1,8 Milliarden US-Dollar einsammeln, während aktive Publikumsfonds derselben Kategorie Mittelabflüsse von 48,5 Milliarden US-Dollar hinnehmen mussten. Index-ETFs für Floating-Rate Loans verzeichneten im gleichen Zeitraum Nettozuflüsse in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar, aktive Publikumsfonds kamen auf 16,9 Milliarden US-Dollar.

Sind Indexfonds der richtige Weg?

Zum Thema Aktiv versus Passiv im Bereich Fixed Income hat Eaton Vance ein aktuelles White Paper von mit dem Titel „High Yield-Anleihen und Floating-Rate Loans: Sind Indexfonds der richtige Weg?“ veröffentlicht. Die Studie (Link zum Download der Komplettversion in englischer Sprache) ist in drei Abschnitte unterteilt: