Grund 1: Der entwickelte Markt umfasst inzwischen auch Blue-Chip-Unternehmen

Jake Lunness

Seit Columbia Threadneedle Investments 1999 seinen ersten Hochzinsanleihen-Fonds aufgelegt hat, hat sich der Markt von einer marginalen Anlageklasse mit mitunter minderwertigen und kleinen Emittenten zu einem Markt mit Tiefe und Breite entwickelt, der inzwischen Blue-Chip-Unternehmen wie Ford, Rolls Royce, IAG (Eigentümer von British Airways) und Telecom Italia enthält.

Hinzu kommt: Seit 1999 hat sich der Marktwert des europäischen High-Yield-Universums mehr als verzwanzigfacht, während sich die Zahl der Emittenten mehr als verfünffacht hat. Im Jahr 2000 umfasste der Markt elf Sektoren, wobei Telekommunikation und Medien allein 50 Prozent des Marktes ausmachten. Heute umfasst er – genau wie der Investment-Grade-Markt – 18 Sektoren, wobei Telekommunikation und Medien nur noch mit 18 Prozent gewichtet sind (Analyse von Columbia Threadneedle Investments, 2023).

Der Markt, der sich über die Jahre stark entwickelt hat, bietet uns eine große Anzahl von Emittenten, deren Anleihen unterschiedliche Laufzeiten aufweisen, was uns großen Spielraum bei unserer Arbeit gibt. Aufgrund der diversifizierten Sektor-Zusammensetzung können wir als aktiver Vermögensverwalter Chancen sowohl taktisch als auch thematisch optimal nutzen.

Grund 2: Hohe Renditen bei moderaten Ausfallraten

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts (3. Januar 2024) bietet der europäische Markt für Hochzinsanleihen eine Rendite von 6,9 Prozent bis zur Fälligkeit – eine attraktive Gesamtrendite für eine festverzinsliche Anlageklasse. Der Vergleich mit den Aktienrenditen zeigt: Der Euro Stoxx 50 hat seit 2000 eine jährliche Rendite von 3,0 Prozent und seit 2010 eine jährliche Rendite von 6,8 Prozent erzielt (Bloomberg, 3. Januar 2024).

Obwohl sich unvermeidlich Ausfälle innerhalb der Anlageklasse Hochzinsanleihen einstellen, geht unsere Prognose von einem bescheidenen Ausfallniveau aus – eine kumulative Rate von 3,9 Prozent von Oktober 2023 bis Oktober 2025 beziehungsweise 1,9 Prozent auf Jahresbasis. Dies liegt unter dem (von Deutsche Bank berechneten) langfristigen Durchschnitt der europäischen High-Yield-Ausfallrate von 2,7 Prozent pro Jahr.

Grund 3: Die Börsengeschichte ist auf der Seite der Anleger

Langfristig hat der Euro-Hochzinsmarkt seine europäischen Konkurrenten übertroffen (siehe Grafik 1).

Grafik 1: Outperformance von European High Yield

Source: Columbia Threadneedle Investments and BofA indices as at 30 November 2023. The return index starts in

January 2001 which is the furthest all back five indices go.

Seit Januar 2001 hat sich die absolute Rendite des High-Yield-Marktindex fast verdreifacht. Wir sind daher der Meinung, dass europäische Hochzinsanleihen für langfristige Anleger eine attraktive Rendite bieten. In Grafik 2 sind alle fünfjährigen Halteperioden des Marktes seit dem Jahr 2000 (alle 228) dargestellt. In diesem Zeitraum erzielte der Markt eine durchschnittliche kumulierte Fünfjahresrendite von 32,7 Prozent und lediglich in neun der 228 Halteperioden eine negative Rendite.

Grafik 2: Fünfjährige Renditen europäischer Hochzinsanleihen

Source: Columbia Threadneedle Investments as at 30 November 2023. Each bar denotes the cumulative return of a

five-year holding period. Returns are denominated in EUR

Trotz der beeindruckenden Renditen, die langfristigen Anlegern geboten werden, können die Marktrenditen in Zeiten von Marktstress durch steigende Zahlungsausfälle beeinträchtigt werden. Da wir uns dessen bewusst sind, konzentriert sich unser Anlageprozess bei Columbia Threadneedle Investments auf das Vermeiden von dauerhaften Kapitalverlusten. Erreicht wird das durch den Fokus unseres gut ausgestatteten Analystenteams auf Risikomanagement und Research-Intensität.

Zusammengefasst: Der europäische Hochzinsmarkt hat auf lange Sicht die oben genannten konkurrierenden Anlageklassen übertroffen und über einen Zeithorizont von fünf Jahren beständig Erträge geliefert.