Versicherungsmesse ist zurück Das war los auf der DKM 2022

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Neue Messe-Formate für Fachbesucher

Neue Messe-Formate für Fachbesucher Seite 2 − Hoffnungsvoller Maklernachwuchs und aktuelle Stimmen

Nach einer rein digitalen DKM 2020 und einer hybriden DKM 2021 öffnete die Leitmesse der Finanz- und Versicherungswirtschaft in diesem Jahr wieder als reine Präsenzveranstaltung in Dortmund ihre Pforten. Die Zahlen des letzten Vorpandemiejahres 2019 wurden erwartungsgemäß nicht erreicht. In diesem Jahr waren 276 Aussteller (2019: 358, minus 22,9 Prozent) vertreten. Mehr als 13.300 Finanz- und Versicherungsprofis besuchten die DKM 2022 (2019: 17.500, minus 24,0 Prozent) und informierten sich unter anderem auf 13 Kongressen (2019: 17) und vier Themenparks (2019: acht) über aktuelle Themen und Produkte. Insgesamt listete die Agenda mehr als 250 breit gestreute Programmpunkte auf. Hier gibt es die besten Bilder vom 1. Tag der DKM 2022.

Neue Formate für Fachbesucher

Die Betreibergesellschaft BBG hatte das DKM-Messekonzept im Vorfeld überarbeitet und bot Besuchern sowohl eine besondere Abendveranstaltung (Thema Kirmes inklusive Fahrgeschäfte) als auch zahlreiche Neuerungen im Tages- und Rahmenprogramm. Die Messestände wurden sämtlich auf vier Meter Höhe begrenzt, was keine wuchtigen doppelstöckigen Gebilde mehr zuließ und zu einem kompakteren Eindruck führte. Es gab generell mehr Zonen der Begegnung und zudem echte Innovationen.

So trafen sich diverse Communitys wie etwa die #DIE34er oder Vermittlerinnen und Entscheiderinnen („Frauenpower“) auf der Plaza in Halle 3, wo auch Preisverleihungen und reichlich Networking stattfand.

Neu waren zudem Makler-Roundtables, wo Messebesucher ohne spezielle Anmeldung in Kleingruppen unter Leitung eines Experten gemeinsame Fragestellungen und Herausforderungen aus der Praxis diskutierten. Beispielsweise wurden dort die Themen „Unternehmenswachstum durch Zukäufe“, „Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Zielgruppen-Ansprache“ oder auch „Wie hole ich junge Leute in meinen Vertrieb?“ beleuchtet.

Im Entscheider-Talk in Halle 3 wurde es persönlich: Top-Entscheider aus der Branche – unter anderem Vorstände von Signal Iduna, der Allianz und der Gothaer – wurden hier ausgiebig zu ihren Interessen, Einstellungen und Sichtweisen als Führungskraft befragt.

Natürlich war auch wieder einiges an Prominenz aus Politik, Wissenschaft und Unterhaltung vertreten. Die Speaker’s Corner war im lichtdurchfluteten Foyer der Messe aufgebaut und in der Regel voll besetzt, wenn die hochkarätig besetzten Diskussionen stattfanden. Ex-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bestsellerautor Frank Schätzing, der frühere Profi-Skirennläufer Felix Neureuther, Makroökonomie-Professor Marcel Fratzscher und vor allem Schlagerikone Beatrice Egli sorgten für großes Interesse. Die Siegerin von „Deutschland sucht den Superstar“ des Jahres 2013 war als Markenbotschafterin der VPV Versicherungen ein besonders gefragtes Fotomotiv. Die Sängerin nahm an der von Asscompact-Chefredakteurin Brigitte Horn moderierten Diskussionsrunde zum Thema „Altersvorsorge für Frauen – ein Thema, das alle etwas angeht“ teil.

Jungmakler Award 2022



In der Speaker’s Corner wurden auch die seit langem etablierten Jungmakler Awards vergeben. Rund 50 Nachwuchsmaklerinnen und -makler (unter 40 Jahre, weniger als fünf Jahre Berufserfahrung, IHK-Zulassung als Makler) hatten sich beworben. 14 Finalisten hatte die hochkarätig besetzte Fachjury zur DKM eingeladen. Den ersten Platz des Jungmakler Awards 2022 erreichte Robin Lerch von „Grenzenlos Sicher“. Er berät die Zielgruppe der digitalen Nomaden, Auswanderer und Expatriats und erhielt unter anderem einen Geldpreis in Höhe von 10.000 Euro.

Andreas Reiter von der Gesellschaft Ofelos wurde Zweiter, Kai Buczinski mit seiner Marke „Der Finanzcop“ Dritter. Der von der ING gestiftete Sonderpreis für Baufinanzierung ging an Kai Senfleben.