DAS INVESTMENT: Frau Jenssen, lassen Sie uns gleich mit der Frage einsteigen, wo Aktienanleger nicht nur in den nächsten 12 Monaten Geld verdienen können, sondern in den nächsten Jahren. Was denken Sie?

Hilde Jenssen, Leiterin Fundamental Equities bei Nordea Asset Management in Kopenhagen, spricht im Interview über ihren Karriereweg von New York in ihre skandinavische Heimat, was sie als junge Analystin bei Credit Suisse fürs Leben gelernt hat und wie sie ESG heute in die Nordea Stars Fonds integriert.

Hilde Jenssen, Leiterin Fundamental Equities bei Nordea Asset Management in Kopenhagen, spricht im Interview über ihren Karriereweg von New York in ihre skandinavische Heimat, was sie als junge Analystin bei Credit Suisse fürs Leben gelernt hat und wie sie ESG heute in die Nordea Stars Fonds integriert.

DAS INVESTMENT: Frau Jenssen, lassen Sie uns gleich mit der Frage einsteigen, wo Aktienanleger nicht nur in den nächsten 12 Monaten Geld verdienen können, sondern in den nächsten Jahren. Was denken Sie?

Hilde Jenssen: Ich denke, es gibt einige interessante Aspekte derzeit an den Kapitalmärkten. Aber generell verfolgen wir bei Nordea einen fundamentalen, langfristigen High-Conviction-Ansatz. Das bedeutet, wir tauchen tief in die Finanzdaten der Unternehmen ein, lernen das Management kennen und verstehen, was es motiviert, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Besonders interessant finde ich aktuell Small und Mid Caps in Europa.