Hilfe in der Corona-Krise So unterstützen Kunden jetzt ihren Versicherungsvermittler

Versicherungsvermittler ist „der unbeliebteste Beruf Deutschlands“, weiß Klaus Hermann aus eigener Erfahrung zu berichten. Der Autor des Buches „Ich bin kein Klinkenputzer“ will mit diesem Vorurteil aufräumen und richtet sich in der Corona-Krise mit einem Appell an Kunden deutscher Vermittler.