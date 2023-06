Teilen

Whistleblower Hinweisgeberschutzgesetz: Neue Pflichten für Finanzfirmen

Ein neues Gesetz will Mitarbeiter vor Benachteiligung schützen, wenn diese Rechtsverstöße ihres Arbeitgebers öffentlich machen. Es tritt am 2. Juli in Kraft. Für bestimmte Unternehmen der Finanzindustrie gelten besonders strenge Regeln, wie Rechtsanwältin Sarah Lemke berichtet.