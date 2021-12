Hiscox besetzt Führungspositionen neu

Der Spezialversicherer Hiscox verstärkt seine Präsenz in Deutschland. Dazu stellt das Unternehmen mit Thomas Heindl und Daniel Saat zwei neue Führungskräfte ein.Thomas Heindl ist der neue Marketing-Manager und neben dem Marketing verantwortlich für die Geschäftsentwicklung von Hiscox. Sein Vorgesetzter ist Robert Dietrich, Hauptbevollmächtigter von Hiscox Europe Underwriting in Deutschland. Heindl ist studierter Jurist und seit 2002 für die Allianz tätig. Der 37-Jährige war zuletzt Leiter der Marketingabteilung der Allianz SE.Daniel Saat übernimmt eine Position im Vertrieb und Produktentwicklung für Baden-Württemberg. Der 31-Jährige betreut die regionalen Versicherungsvertreter. Saat begann seine Karriere mit verschiedenen Tätigkeiten für die VHV. 2010 ging er zu Aon Risk Solution in Stuttgart, wo er das Management von Spezialrisiken verantwortete.